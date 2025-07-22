Не только из-за выслуги: кто из украинцев может уйти на пенсию раньше 60 лет
- Украинцы могут выйти на пенсию раньше 60 лет, если их трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства, такие как ликвидация или банкротство предприятия.
- Для досрочного выхода на пенсию необходимо иметь минимум стажа: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, а также выполнить определенные условия.
Чтобы выйти на пенсию, украинцы должны приобрести определенное минимальное количество стажа. Для каждого возраста это значение разное.
Сколько стажа надо, чтобы уйти на пенсию в 2025 году?
Если человек хочет выйти на пенсию в 60 лет ему нужно приобрести в 2025 году не менее 32 лет страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Для остального возраста эти минимумы следующие:
- в 63 года нужно иметь минимум 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Есть и те, граждане, которые могут выйти на пенсию раньше 60 лет. Это право определено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Право на досрочный выход на пенсию имеют лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства и труда. Кроме того, причиной расторжения трудового договора может быть и несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья в порядке, определенном законодательством,
– отмечает ПФУ.
Под выражением "изменения в организации производства и труда" имеют в виду:
- ликвидацию;
- реорганизацию;
- банкротство предприятия.
Как выйти на пенсию раньше 60 лет
В случае, когда лицо сталкивается с приведенными выше обстоятельствами, оно может выйти на пенсию, если приобрело минимум стажа, указанном в статье 28 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом,
– говорится в статье 28.
Также должны учитываться эти требования:
- лицо зарегистрировано в центре занятости в течение 30 календарных дней с даты увольнения;
- в течение 7 дней с момента, как было уволено лицо, не было найдено работу, соответствующую его запросу;
- по состоянию на день увольнения, лицу оставалось не более полутора лет на достижение пенсионного возраста.