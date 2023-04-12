Некоторым украинским пенсионерам отменят выплаты: за что могут забрать пенсию

Из-за войны многие украинские пенсионеры уехали за границу. Однако если граждане выехали не на временное, а на постоянное место жительства, тогда Пенсионный фонд Украины может прекратить выплачивать пенсию.

Кто может лишиться пенсии

Те пенсионеры, которые выехали за границу на постоянное место жительства, могут быть лишены выплат пенсии. В Пенсионном фонде объяснили, что в таких случаях миграционная служба сообщает об оформленном выезде. После этого прекращается начисление денежных средств.

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Однако пенсионеры имеют право подать заявление в ПФУ для получения пенсии. При этом им нужно предоставить документы о выезде на постоянное место жительства.

Число военных после победы уменьшится: почему могут возникнуть проблемы с пенсиями

Таким образом, они могут

После победы Украины над Россией количество военных может существенно сократиться. Это может привести к тому, что поступления в Пенсионный фонд уменьшатся.

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что из зарплат защитники ежемесячно платят в бюджет Фонда

Только представьте, до полномасштабной войны лишь около 1,32 миллиарда гривен поступало в ПФУ из зарплат военных. При этом в январе 2022 года эта цифра составила почти 20 миллиардов гривен.