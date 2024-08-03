Почему ваша пенсия уменьшится в августе: штрафы от ПФУ

Пенсионер обязан сообщать ПФУ об изменении некоторых данных. В частности, Пенсионный фонд нужно оповещать и о выходе на работу.

Почему об этом нужно извещать ПФУ

Пенсионер, который решает работать, не может получать полный объем пенсионной выплаты. Речь идет о том, что ему недоступны некоторые надбавки.

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Если пенсионер выходит на работу, и не извещает об этом ПФУ, ему начисляются "лишние" средства. Эти деньги нужно будет вернуть.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– сообщает Пенсионный фонд.

На уведомление ПФУ об изменениях у пенсионера есть 10 дней.

Возврат денег может происходить несколькими способами:

добровольно: гражданин самостоятельно возвращает "лишние" средства;

гражданин самостоятельно возвращает "лишние" средства; принудительно: ПФУ "забирает" 20% от пенсии лица для компенсирования расходов.

Лицо должно сообщать ПФУ и об увольнении с работы. Таким образом его выплаты будут увеличены