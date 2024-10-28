Эти пенсионеры останутся без пенсии в ноябре: в ПФУ объяснили кому приготовиться
Источник:ПФУ
Части пенсионеров не поступит пенсия в ноябре. Речь идет о лицах, которые не успели своевременно пройти идентификацию.
Кому нужно проходить идентификацию
Идентификацию должны проходить все пенсионеры в Украине. Для большинства граждан этот процесс раньше был незаметным, поскольку проверка происходила, например, во время передачи пенсии почтальоном или в момент получения новой карты для начисления пенсии, сообщает ПФУ.
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В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. Сейчас это требование восстановлено и для них,
– говорится в сообщении ПФУ.
Обратите внимание! Для других граждан процедура идентификации была действительна все это время.
Где можно проходить идентификацию
Идентификацию можно проходить различными методами. Процедура осуществляется онлайн, офлайн и даже за рубежом.
Сейчас пройти идентификацию можно пройти в:
- в отделении ПФУ;
- в личном кабинете вебпортала ПФУ;
- в отделении АО "Ощадбанк;
- в дипломатическом учреждении за рубежом.
Обратите внимание! Пройти идентификацию можно и через видеоконференцию; Для этого нужно предварительно согласовать время встречи со специалистом.