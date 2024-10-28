Эти пенсионеры останутся без пенсии в ноябре: в ПФУ объяснили кому приготовиться

Части пенсионеров не поступит пенсия в ноябре. Речь идет о лицах, которые не успели своевременно пройти идентификацию.

Кому нужно проходить идентификацию

Идентификацию должны проходить все пенсионеры в Украине. Для большинства граждан этот процесс раньше был незаметным, поскольку проверка происходила, например, во время передачи пенсии почтальоном или в момент получения новой карты для начисления пенсии, сообщает ПФУ.

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В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. Сейчас это требование восстановлено и для них,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Для других граждан процедура идентификации была действительна все это время.

Где можно проходить идентификацию

Идентификацию можно проходить различными методами. Процедура осуществляется онлайн, офлайн и даже за рубежом.

Сейчас пройти идентификацию можно пройти в:

в отделении ПФУ;

в личном кабинете вебпортала ПФУ;

в отделении АО "Ощадбанк;

в дипломатическом учреждении за рубежом.

Обратите внимание! Пройти идентификацию можно и через видеоконференцию; Для этого нужно предварительно согласовать время встречи со специалистом.