Украинцам могут отказать в регистрации авто из-за долгов за коммуналку

Если человек имеет задолженность за коммунальные услуги, ему откажут в регистрации транспортного средства. Такую инициативу предложили на законодательном уровне, в законопроекте №9363.

Должники не смогут зарегистрировать авто

В Украине планируют ввести запрет на регистрацию автомобилей для граждан, которые имеют неоплаченные коммунальные долги. Основная цель этой инициативы – стимулировать людей своевременно погашать задолженности.

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Законопроект предусматривает, что при регистрации автомобилей в сервисных центрах МВД будет проводиться проверка через Единый реестр должников.

Если будут выявлены долги за коммунальные услуги, регистрацию транспортного средства будет отклонено.

Заметьте! Это ограничение не запрещает покупку автомобилей по доверенности, однако зарегистрировать их на свое имя граждане с долгами не смогут.

Какова цель законопроекта

Авторы законопроекта считают, что имеющиеся меры принудительного исполнения решений устарели и нуждаются в обновлении. В пояснительной записке к документу отмечается, что цифровизация процессов взыскания долгов с имущества должников могут значительно повысить эффективность исполнения судебных решений.

По мнению разработчиков, принятия этого закона поможет уменьшить количество невыполненных судебных решений и решений других органов и должностных лиц, а также повысит дисциплину в оплате коммунальных услуг.

Важно! Законопроект предусматривает создание единого реестра должников, который будет использоваться при регистрации автомобилей. Этот подход автоматизирует процесс проверки и сделает невозможным регистрацию транспортных средств для лиц с непогашенными долгами.