Из-за "Дружбы": Сийярто угрожает заблокировать новый пакет санкций против России

Венгрия хочет заблокировать санкции, ведь Украина до сих пор не возобновила работу "Дружбы". Речь идет о новом 20-м пакете ограничений, который должны были принять в начале следующей недели.

Какова позиция Венгрии по санкциям?

О том, примут ли новые ограничения против России, говорится в сообщении главы венгерского МИД.

Смотрите также Угадайте, кто этому радуется, – Туск отреагировал на блокирование Орбаном 90 миллиардов для Украины

Так, Петер Сийярто написал в соцсети Х, что Будапешт будет блокировать принятие 20-го пакета санкций против России, пока трубопровод "Дружба" не возобновит работу.

В понедельник, 23 февраля, планируется заседание Совета ЕС, где окончательно будут принимать ограничения для страны-агрессора.

Однако политик отметил, что Украина якобы намеренно не ремонтирует газопровод. Именно поэтому Венгрия решила заблокировать решение по 20-му пакету санкций.

Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу “Дружба”, мы не позволим продвигаться вперед в принятии важных для Киева решений,

– написал Сийярто.

В стране убеждены, что именно угрозы и торможение в решениях помощи – станут определяющими, заставят Украину действовать и возобновить работу "Дружбы". Зато с другой стороны это можно рассматривать, как давление на украинцев.

Как МИД Украины реагирует на шантаж со стороны "соседей"?

Так, на сайте министерства иностранных дел ранее появилось заявление, где четко указано:

Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики по энергоснабжению между нашими странами,

– говорится на сайте.

В частности, в заявлении отмечается, что такими действиями Венгрия и Словакия не только подыгрывают России, но и вредят собственной энергетике. Особенно тем компаниям, которые осуществляют энергоснабжение коммерчески.

Что еще известно об угрозах от Словакии и Венгрии?

Премьер-министр Венгрии накануне заявил, что кроме паузы в поставках дизельного топлива, Украину может ожидать прекращение электроснабжения.

Причина – остановка транзита через нефтепровод "Дружба" после одного из обстрелов России.

Премьер-министр Словакии тоже заявил, что без возобновления работы "Дружбы", Украина не будет получать электроэнергию, даже как вид аварийного снабжения.