Из-за российских атак восток Украины близок к полному блэкауту, - WP

Россия каждую зиму усиливает атаки на энергетическую систему Украины, но в этом году обстрелы особенно мощные. Отключения электроэнергии стали более масштабными, а в некоторых регионах возможен даже полный блэкаут.

Какова ситуация в энергосистеме?

Массированные ракетно-дронные атаки России все больше подталкивают энергетическую систему Украины к грани коллапса, передает 24 Канал со ссылкой на издание The Washington Post.

По словам издания, вражеские удары угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада на восток и по сути разделить страну пополам.

Мы, если не на грани полного отключения на востоке страны, то очень близко к этому,

– рассказал изданию анонимно один из высокопоставленных чиновников.

Эксперты соглашаются, что ситуация в энергосистеме сложная. Однако они не могут спрогнозировать, сколько нужно еще российских атак для полного отключения части страны. По их словам все будет зависеть от масштабов поражения и запасов оборудования для быстрого восстановления энергообъектов.