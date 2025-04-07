НБУ инициировал обсуждение по изменению дизайна гривны

НБУ инициирует обсуждение, относительно изменения дизайна национальной валюты. Нацбанк хочет услышать мнения многих украинцев.

Когда будет изменен вид гривны

Регулятор хочет услышать мнения как экспертов, так и простых граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Пышного.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Мы точно не планируем уже завтра менять дизайн банкнот, но хотим этой дискуссии, хотим услышать мнения украинцев – как историков, художников, экспертов, так и просто граждан.

Как говорит Пышный, нынешний дизайн гривны утверждено еще в 1992 году. И хотя в течении этих лет национальная валюта совершенствовалась, в частности, технически, время улучшений настало.

Председатель НБУ говорит, что за эти десятилетия Украина радикально изменилась. Соответственно, необходимо, чтобы гривна отражала современность.

Изменилась ли за эти 30 лет Украина? Да! Изменились украинцы. Сейчас мы с вами пишем новую определяющую страницу нашей истории – на поле битвы и в сердцах современных героев, современных жителей Украины,

– говорит Пышный.

Банкир отмечает, что на новых банкнотах должны быть показаны символы современности. К тому же Пышный отмечает значение денег для государства. В том числе и в "битве смыслов" с Россией.