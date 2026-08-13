Пенсия была, а теперь нет: как изменение группы инвалидности влияет на выплаты

Изменение группы инвалидности может повлиять не только на статус человека, но и на размер и порядок выплаты пенсии. В Пенсионном фонде объяснили, как начисляются средства, если в ходе повторной оценки человеку установили другую группу инвалидности или вообще не подтвердили инвалидность.

Что будет с пенсией после изменения группы инвалидности

Если в ходе повторной оценки человеку установили более низкую группу инвалидности, пенсию продолжают выплачивать по прежней группе до конца месяца, в котором произошло изменение. Если же по результатам оценки человека признали не имеющим инвалидности, выплата пенсии продолжается до конца месяца, на который она была назначена, напоминает Пенсионный фонд.

При этом важно не пропустить установленный срок повторной оценки. Если человек не прошел его в установленный срок без уважительной причины, выплату пенсии по инвалидности могут прекратить с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором должна была состояться оценка повседневного функционирования.

Если оценка не состоялась по уважительным причинам или в ходе следующей оценки человека вновь признали инвалидом, пенсию могут возобновить за период, в течение которого ее не выплачивали.

Обратите внимание! При этом существует ограничение: если экспертная комиссия подтвердит наличие инвалидности за весь соответствующий период, выплаты могут возобновить не более чем за три года.

От чего зависит размер пенсии по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности зависит, в частности, от установленной группы и основания, по которому назначается выплата. Для пенсий по инвалидности вследствие общего заболевания применяются следующие доли пенсии по возрасту:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

В то же время для отдельных категорий граждан законодательство предусматривает специальные, значительно более высокие гарантии.

Какие выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью вследствие войны

Для лиц с инвалидностью вследствие войны установлены отдельные минимальные пенсионные выплаты. В частности, в 2026 году они составляют:

I группа – 18 885 гривен;

II группа – 15 494 гривны;

III группа – 10 625 гривен.

Для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства минимальная пенсионная выплата составляет 6 197 гривен. А вот конкретные размеры таких выплат определяются в соответствии с законодательством и постановлениями правительства.

Сколько получают люди с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы

Отдельные правила расчета пенсий действуют для людей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой. В 2026 году минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью I группы составляет 11 048 гривен, для II группы – 8 838 гривен, а для III группы и детей с инвалидностью – по 6 813 гривен. Эти выплаты предусмотрены Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

В то же время для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, имеющих инвалидность, установлены еще более высокие минимальные размеры пенсий. В 2026 году они составляют 20 653 гривны для I группы, 16 522 гривны для II группы и 12 392 гривны для III группы.

Обратите внимание! Размер таких выплат определяется с учетом показателя средней заработной платы в Украине, который применяется при расчете пенсий.

Можно ли получать другие доплаты к пенсии

Пенсия по инвалидности может дополняться другими выплатами, если человек соответствует установленным законодательством условиям. В частности, отдельные пенсионеры могут иметь право на надбавки за уход, по возрасту, за особые заслуги или другие предусмотренные государством доплаты.