Падение гривны: действительно ли произойдет обесценивание национальной валюты

С начала полномасштабного вторжения, экономика Украины значительно ухудшилась. НБУ делал все, чтобы удержать национальную валюту от падения.

Что может произойти с гривной

Несмотря на определенные общественные волнения, по мнению экспертов, курс валют в ближайшее время останется относительно стабильным. То есть гривна не будет обесцениваться.

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Сергей Фурса Экономист, инвестиционный банкир Не наблюдается никакого падения гривны. За последние несколько недель гривна колеблется, но никакого падения нет. Она движется то вверх, то вниз, но остается ориентировочно на одном и том же самом месте.

Фурса отмечает, что резких колебаний гривны не ожидается. По словам эксперта, для волнений нет причин.

В ближайшее время нет ни одной причины, которая может побудить гривну к какому-либо падению или росту. Нет ни одной причины для резкого движения курса гривны,

– уверяет Фурса

Как удерживали гривну

После начала полномасштабной войны курс валют значительно вырос, этому способствовала сложная экономическая ситуация. Чтобы удержать гривну, регулятор провел ряд реформ. В частности, НБУ зафиксировал курс.

Чтобы стимулировать украинцев к пользованию гривной, регулятор сделал привлекательными депозиты в национальной валюте. Эти вложения до сих пор приносят владельцам значительную прибыль.