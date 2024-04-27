Выгодно ли переходить с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту в Украине

Изменение одного вида пенсии на другой не всегда может быть выгодным для пенсионеров. Дело в том, что при переходе украинцам стоит обратить внимание на группу инвалидности и количество приобретенного страхового стажа.

Когда выгодно менять вид пенсии

Для лиц с I или II группой инвалидности решение о переходе на другой вид пенсии зависит от возраста и страхового стажа. Ведь существует высокая вероятность, что пенсия по инвалидности будет выгоднее за пенсию по возрасту в ряде случаев.

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В то же время если пенсионер имеет III группу инвалидности и достаточный страховой стаж, пенсия по возрасту обычно оказывается выгоднее. Дело в том, что находясь на пенсии по инвалидности, такое лицо получает 50% пенсии по возрасту.

Переход между видами пенсии не нужен, если инвалид III группы еще не достиг пенсионного возраста, но имеет полный стаж, ему может быть назначена пенсия по инвалидности в размере полной пенсии по возрасту.

При этом, пенсионный возраст для женщин и мужчин в Украине в 2024 году является следующим:

в 60 лет – наличие страхового стажа не менее 31 года;

в 63 года – наличие страхового стажа не менее 21 года;

в 65 лет – наличие страхового стажа от 15 до 21 года.

Как осуществить переход на другой вид пенсии

По законодательству Украины, человек, который имеет право на несколько видов пенсий, может выбрать только один: пенсию по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца. Соответственно, для изменения вида пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с соответствующим заявлением.

Начало начисления новых выплат будет с даты подачи заявления, на основе документов, что уже есть в пенсионном деле. Также будет учтена дополнительная информация о стаже или заработке, если такие данные не были включены в пенсионное дело ранее, включая периоды после назначения пенсии.