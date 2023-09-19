Колебания курса валют: что будет с долларом в 2024 году

Изменения курса доллара будут происходить в течение всего следующего года, причин для таких колебаний достаточно много. Следует ли ожидать значительного роста доллара, читайте дальше.

Каким будет курс валют в 2024 году

Курс валют в 2024 году будет нестабильным. Основными факторами влияния остаются ситуация на фронте и наличие международной финансовой поддержки. Свои предположения по поводу курса доллара высказала экспредседатель Совета НАБУ Елена Коробкова, сообщает 24 Канал.

Читайте также Шмыгаль рассказал, как урегулируют вопрос импорта украинского зерна

Елена Коробкова Членкиня Совета Независимой ассоциации банков Украины Что касается 2024 года, то мы должны трезво отдавать себе отчет, что неопределенность есть. Мы все зависим от ситуации безопасности, которая не может быть описана экономическими формулами. Сейчас не только Украина, но и международные партнеры готовят бюджеты на следующий год, и мы надеемся, что объем финансирования Украины будет сохранен по крайней мере на уровне 2023 года.

Тем не менее Коробкова считает, что существенных изменений курса валют не будет, если в 2024 году международная помощь будет оставаться на том же уровне. К примеру, в августе 2023 года Украина получила 1,7 миллиарда долларов от США. В общем, это самый низкий показатель за весь период.

В бюджете 2024 года заложен курс 41,4 гривны за доллар. Однако не стоит ожидать, что валюта будет действительно столько стоить. К примеру, в 2023 году в бюджете было указано 42,2 гривны за доллар.

Коробкова считает, что в октябре курс будет колебаться от 37,5 до 39 гривен за доллар. Больше всего на валюту повлияет погашение внешних долгов Украины, нынешняя сумма выплат составляет – 2 миллиарда долларов.

В связи с убылью уровня международной помощи НБУ пришлось потратить часть золотовалютных резервов. За август резервы сократились на 1,35 млрд долларов. Следует отметить, что в перспективе текущего и следующего месяцев нагрузка на резервы усилится.

– подчеркивает Коробкова.

Отдельно Коробова выделила, что колебания курса в начале осени были вызваны сезонным спросом. Украинцы получили деньги за урожай и конвертировали их в валюту.