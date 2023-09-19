Яким буде курс валют у 2024 році

Курс валют у 2024 році буде нестабільним. Основними факторами впливу залишаються ситуація на фронті та наявність міжнародної фінансової підтримки. Свої припущення відносно курсу долара висловила ексголова Ради НАБУ Олена Коробкова, повідомляє 24 Канал.

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Олена Коробкова Членкиня Ради Незалежної асоціації банків України Що стосується 2024 року, то ми повинні тверезо усвідомлювати, що невизначеність є. Ми всі залежимо від безпекової ситуації, яка не може бути описана економічними формулами. Зараз не тільки Україна, а й міжнародні партнери готують бюджети на наступний рік, і ми сподіваємося, що обсяг фінансування України буде збережено принаймні на рівні 2023 року.

Попри все, Коробкова вважає, що суттєвих змін курсу валют не буде, якщо у 2024 році міжнародна допомога залишатиметься на тому ж рівні. До прикладу, у серпні 2023 року Україна отримала – 1,7 мільярда доларів від США. Загалом це найнижчий показник за весь період.

У бюджеті 2024 року закладено курс 41,4 гривні за долар. Проте не варто очікувати, що валюта дійсно стільки коштуватиме. До прикладу у 2023 році у бюджеті було зазначено 42,2 гривні за долар.

Коробкова вважає, що в жовтні курс коливатиметься між 37,5 – 39 гривень за долар. Найбільше на валюту вплине погашення зовнішніх боргів України, теперішня сума виплат складає – 2 мільярди доларів.

У зв’язку зі спадом рівня міжнародної допомоги НБУ довелося витратити частину золотовалютних резервів. За серпень резерви скоротилися на 1,35 мільярда доларів. Варто наголосити, що в перспективі поточного та наступного місяців навантаження на резерви посилиться.

– наголошує Коробкова.

Окремо Коробова виділила, що коливання курсу на початку осені були спричинені сезонним попитом. Українці отримали кошти за врожай і конвертували їх у валюту.