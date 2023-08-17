Когда лучше покупать валюту

Аналитик Алексей Козырев считает, что на самом деле нет разницы, когда покупать валюту. Изменения курса зависят не напрямую от дат, большое влияние оказывают именно события, произошедшие накануне.

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Алексей Козырев Финансовый аналитик Что касается дат покупок валюты 1 и 15 числа, то здесь только одна логика – действительно получение нашими чиновниками и бизнесом авансов и зарплат в эти периоды. Поскольку зарплаты отдельных групп этого чиновничьего и управленческого аппарата достаточно значительны, они своими покупками валюты в дни получения аванса и зарплаты действительно увеличивают спрос на валюту. Не критично, но увеличивают, чем и пытаются пользоваться обменки, завышая курс в эти дни.

Однако Козырев не усматривает в этих датах никакой закономерности. Аналитик настаивает, что для того, чтобы выгоднее всего покупать валюту, нужно обращать внимание на события в глобальной экономике.

Упомяните, например, в начале пандемии взлет курса наличного доллара и евро. И это не связано с датами календаря. Причина была не в том, что в банках что-то было плохо, а просто в срыве логистических поставок наличной валюты в Украину, что и вызвало дополнительный ажиотаж, который раздражали спекулянты на несколько недель.

– вспоминает Козырев

После этого в НБУ решили остановить этот ажиотаж и самостоятельно отрегулировать ситуацию. Нацбанк завез наличный доллар и евро, чем и смог быстро снизить курс.

Похожая ситуация происходит и сейчас. На курс влияет множество внешних факторов, включая события на фронте, импорт и экспорт. Аналитик вспомнил, как сильно менялась ситуация на валютном рынке из-за блекаута. Тогда курс "прыгал" неконтролируемо, находившиеся в зоне поражения финансовые учреждения просто не могли работать и принимать решения.

Сейчас при решениях о покупке/продаже валюты я бы больше привязывался не к конкретной дате, а к совокупности факторов: что происходит с парой евро/доллар на внешних рынках, хватает ли вам гривни в поддержку растущих в условиях инфляции текущих расходов и так далее.

– советует Козырев.

Эксперт также отмечает, что наличный валютный рынок всегда сложно контролировать. А особенно это делать в условиях, когда ближайшее будущее предсказать невозможно. Из-за масштабных обстрелов и террористических актов россиян стабилизировать экономическую ситуацию в долгосрочной перспективе сверхтяжелую и нереалистичную задачу.