Новости от Укрпочты: что изменится для украинцев с 1 августа

С 1 августа для украинцев вступают в силу новые правила. На бумажных чеках за коммунальные и другие платежи Укрпочта будет печатать персональные данные плательщика.

Какие изменения и почему их вводит "Укрпочта"

Нововведения вводятся по требованию Национального банка, о чем сообщили в Укрпочте.

Речь идет о следующих данных:

полное имя;

РНОКПП плательщика (налоговый номер);

полный номер банковской карты (при оплате картой или пополнении счета).

Дело в том, что поставщики финансовых услуг (банки, почтовые операторы) обязаны печатать данные клиентов на бумажных чеках.

Укрпочта категорически не согласна с этими требованиями, считая, что они противоречат международным стандартам защиты данных,

– говорится в сообщении.

Компания "Укрпочта" сообщила, что обратилась в Национальный банк, правительство, Верховную Раду и Уполномоченного по правам человека с предложением пересмотреть решение.

Пока решение действует, "Укрпочта" обязана его выполнять. В частности, компания подчеркнула, что сделала все возможное, чтобы упростить процесс для клиентов

Если человек уже предоставил "Укрпочте" свой РНОКПП при получении социальных выплат или других услуг, то повторно сообщать его не нужно.

Если данные отсутствуют в системе, то оператор попросит предоставить их только один раз.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он написал, что заранее приносит извинения всем клиентам и просит отнестись к этой ситуации с пониманием.

Всю информацию об оплатах АО "Укрпочта", в соответствии с законодательством, хранит в электронном виде,

– добавил Смилянский.

Украинцам также следует обязательно утилизировать чеки дома, если в них не будет необходимости.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект. Он предусматривает отмену льготы по освобождению от НДС для международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро.