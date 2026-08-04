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4 августа, 07:12
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Новости от Укрпочты: что изменится для украинцев с 1 августа

Валерия Моргун

С 1 августа для украинцев вступают в силу новые правила. На бумажных чеках за коммунальные и другие платежи Укрпочта будет печатать персональные данные плательщика.

Какие изменения и почему их вводит "Укрпочта"

Нововведения вводятся по требованию Национального банка, о чем сообщили в Укрпочте.

Речь идет о следующих данных:

  • полное имя;
  • РНОКПП плательщика (налоговый номер);
  • полный номер банковской карты (при оплате картой или пополнении счета).

Дело в том, что поставщики финансовых услуг (банки, почтовые операторы) обязаны печатать данные клиентов на бумажных чеках.

Укрпочта категорически не согласна с этими требованиями, считая, что они противоречат международным стандартам защиты данных,
– говорится в сообщении.

Компания "Укрпочта" сообщила, что обратилась в Национальный банк, правительство, Верховную Раду и Уполномоченного по правам человека с предложением пересмотреть решение.

Пока решение действует, "Укрпочта" обязана его выполнять. В частности, компания подчеркнула, что сделала все возможное, чтобы упростить процесс для клиентов

  • Если человек уже предоставил "Укрпочте" свой РНОКПП при получении социальных выплат или других услуг, то повторно сообщать его не нужно.
  • Если данные отсутствуют в системе, то оператор попросит предоставить их только один раз.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он написал, что заранее приносит извинения всем клиентам и просит отнестись к этой ситуации с пониманием.

Всю информацию об оплатах АО "Укрпочта", в соответствии с законодательством, хранит в электронном виде,
– добавил Смилянский.

Украинцам также следует обязательно утилизировать чеки дома, если в них не будет необходимости.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект. Он предусматривает отмену льготы по освобождению от НДС для международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро.

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