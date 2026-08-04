Новости от Укрпочты: что изменится для украинцев с 1 августа
С 1 августа для украинцев вступают в силу новые правила. На бумажных чеках за коммунальные и другие платежи Укрпочта будет печатать персональные данные плательщика.
Какие изменения и почему их вводит "Укрпочта"
Нововведения вводятся по требованию Национального банка, о чем сообщили в Укрпочте.
Речь идет о следующих данных:
- полное имя;
- РНОКПП плательщика (налоговый номер);
- полный номер банковской карты (при оплате картой или пополнении счета).
Дело в том, что поставщики финансовых услуг (банки, почтовые операторы) обязаны печатать данные клиентов на бумажных чеках.
Укрпочта категорически не согласна с этими требованиями, считая, что они противоречат международным стандартам защиты данных,
– говорится в сообщении.
Компания "Укрпочта" сообщила, что обратилась в Национальный банк, правительство, Верховную Раду и Уполномоченного по правам человека с предложением пересмотреть решение.
Пока решение действует, "Укрпочта" обязана его выполнять. В частности, компания подчеркнула, что сделала все возможное, чтобы упростить процесс для клиентов
- Если человек уже предоставил "Укрпочте" свой РНОКПП при получении социальных выплат или других услуг, то повторно сообщать его не нужно.
- Если данные отсутствуют в системе, то оператор попросит предоставить их только один раз.
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он написал, что заранее приносит извинения всем клиентам и просит отнестись к этой ситуации с пониманием.
Всю информацию об оплатах АО "Укрпочта", в соответствии с законодательством, хранит в электронном виде,
– добавил Смилянский.
Украинцам также следует обязательно утилизировать чеки дома, если в них не будет необходимости.
Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект. Он предусматривает отмену льготы по освобождению от НДС для международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро.