Почему нужно держать сбережения в гривнах: депозиты с наивысшей доходностью

За последние несколько недель большинство коммерческих банков "обновили" собственные гривневые депозитные программы уже по сниженным процентам. Что касается сегмента валютных вкладов, то здесь глобальных изменений не произошло.

Что происходит с гривневыми депозитами

На следующей неделе ситуация в депозитном сегменте коренным образом не изменится. Будет продолжаться тренд на снижение ставок по гривневым сбережениям. По мнению банкира Дмитрия Замотаева, сохранится тенденция достижения максимальных ставок по валютным депозитам, сообщает 24 Канал.

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Рост популярности краткосрочных гривневых вкладов с размещением от 3 до 6 месяцев также, вероятно, будет увеличиваться. Сейчас популярность таких депозитов уже составляет более 55% от общего количества новых сбережений. При этом ожидается, что к началу ноября их количество вырастет до 60% и даже выше

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Как и неделей ранее показатель "чистой" прибыли (с учетом инфляции, которая в годовом измерении сократилась до 8,6%) не претерпели изменений и составляет 4 – 5%, что в 1,5 раза превышает доходность валютных депозитов. И именно из-за соотношения срока вклада и получаемого "чистого" дохода наибольшей популярностью пользуются гривневые депозиты с размещением до 6 месяцев.

Банкир отмечает, что доходность вкладов с размещением от 3 до 6 месяцев составляет в среднем 15% годовых, а средние ставки по вкладам сроком от 9 до 12 месяцев уже сократились до 14,2 – 14,3% с тяготением к постепенному снижению до 14% годовых.

Ситуация на валютном рынке

Изменение трендов в сегменте гривневых вкладов связано со снижением учетной ставки до 20%, проценты по депозитным сертификатам НБУ также сократились до 20%.

Как и неделей ранее, средние ставки по вкладам в долларах колеблются от 2,5% до 3% (максимальные ставки зафиксированы на уровне 3,5%), а средняя доходность вкладов в евро не превышает 2-2,3% (максимальные ставки зафиксированы на уровне 2,5%).

В определенной степени можно считать, что ставки по депозитам вышли на свое "плато" и до ноября (декабря) не следует ожидать глобальных изменений. Ровно до того времени, когда НБУ может еще раз пересмотреть размер учетной ставки. При благоприятных экономических условиях сокращение ее размера может составить 2 – 3 процентных пункта – до 17 – 18%. Соответственно доходность гривневых депозитов также претерпит изменения.

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