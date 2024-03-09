Все изменилось с 1 марта: "Нафтогаз" предупредил клиентов об изменениях

С 1 марта начали действовать изменения для клиентов "Нафтогаза". У некоторых бытовых потребителей изменится поставщик.

Что изменится

С 1 марта еще 270 тысяч потребителей на территории Буковины, Житомирской и Ивано-Франковской областей перейдут на поставки газа от компании Газсети. В частности поставщик получил лицензию в:

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Черновицкой области;

Тысменицком районе Ивано-Франковской области;

Коростышевском районе Житомирской области;

Сами тарифы на газ не изменятся, однако платить за доставку газа надо будет по новым реквизитам. Украинцы могут вернуть переплату за эту услугу, которая была уплачена на счета АО "Черновцыгаз", АО "Тысьменицагаз" и АО "Коростышевгаз".

Как подавать показания счетчиков газа

Чтобы это сделать нужно подать соответствующее заявление в ближайший к лицу Центр обслуживания клиентов Газосетей.

Передать показатели газа в Газосети, можно на сайте компании или через "Нафтогаз":

без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;

в личном кабинете на веб-странице "Нафтогаза";

с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook в Viber;

SMS-сообщением на номер 4647.

Также можно позвонить на номера: