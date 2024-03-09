Що зміниться

З 1 березня ще 270 тисяч споживачів на території Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини перейдуть на постачання газу від компанії Газмережі. Зокрема постачальник отримав ліцензію у:

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Чернівецькій області;

Тисменицькому районі Івано-Франківської області;

Коростишівському районі на Житомирщині;

Самі тарифи на газ не зміняться, проте платити за доставку газу треба буде за новими реквізитами. Українці можуть повернути переплату за цю послугу, яка була сплачена на рахунки АТ "Чернівцігаз", АТ "Тисьменицягаз" і АТ "Коростишівгаз".

Зверніть увагу! Щоб це зробити потрібно подати відповідну заяву у найближчий до особи Центр обслуговування клієнтів Газмереж.

Як подавати показники лічильників газу

Передати показники газу до Газмереж, можна на сайті компанії або через "Нафтогаз":

без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;

в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу";

за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;

SMS-повідомленням на номер 4647.

Також можна зателефонувати на номери: