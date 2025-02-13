Как сообщить об изменениях в пенсионном деле и почему это важно

Украинцы продолжают получать пенсии и соцвыплаты. Однако в некоторых случаях они могут потерять свои пенсионные выплаты.

Когда пенсионер должен сообщить ПФУ об изменениях

Внесение изменений в пенсионное дело может происходить на разных этапах и включает обновление информации, корректировки документов или изменение условий получения пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Застрахованные лица и пенсионеры должны сообщать органы ПФУ о таких изменениях:

Получение нового паспорта гражданина Украины – ID-карты. Получение нового паспорта в случае его потери или похищения. Изменение фамилии, имени или отчества (предоставляется новый паспорт, свидетельство о браке или другой документ, подтверждающий изменения). Изменение места жительства (регистрации). Выезд на постоянное место жительства за границу.

Обратите внимание! Об этих и других изменениях, предусмотренных законодательством, следует сообщить ПФУ в течение 10 дней.

Можно ли изменить пенсионное дело самостоятельно

Изменить пенсионное дело можно самостоятельно через веб-портал е-услуг ПФУ. Для этого необходимо:

Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В левом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении". Во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" создать заявление и отправить его в ПФУ.

На веб-портале доступны следующие виды заявлений для внесения изменений: