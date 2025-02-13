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13 февраля, 15:25
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Как сообщить об изменениях в пенсионном деле и почему это важно

Дарья Подвышенная

Украинцы продолжают получать пенсии и соцвыплаты. Однако в некоторых случаях они могут потерять свои пенсионные выплаты.

Когда пенсионер должен сообщить ПФУ об изменениях

Внесение изменений в пенсионное дело может происходить на разных этапах и включает обновление информации, корректировки документов или изменение условий получения пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Застрахованные лица и пенсионеры должны сообщать органы ПФУ о таких изменениях:

  1. Получение нового паспорта гражданина Украины – ID-карты.
  2. Получение нового паспорта в случае его потери или похищения.
  3. Изменение фамилии, имени или отчества (предоставляется новый паспорт, свидетельство о браке или другой документ, подтверждающий изменения).
  4. Изменение места жительства (регистрации).
  5. Выезд на постоянное место жительства за границу.

Обратите внимание! Об этих и других изменениях, предусмотренных законодательством, следует сообщить ПФУ в течение 10 дней.

Можно ли изменить пенсионное дело самостоятельно

Изменить пенсионное дело можно самостоятельно через веб-портал е-услуг ПФУ. Для этого необходимо:

  1. Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. В левом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении".
  3. Во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" создать заявление и отправить его в ПФУ.

На веб-портале доступны следующие виды заявлений для внесения изменений:

  • Изменение способа выплаты пенсии (перевод с почты на банк или наоборот).
  • Изменение выплатных реквизитов (в случае изменения банковских реквизитов или адреса).
  • Заявление о выплате части пенсии на нетрудоспособных членов семьи.
  • Перевод выплаты с Укрпочты на "Ощадбанк" через платежную систему MY TRANSFER.
  • Изменение личных данных (фамилия, имя, отчество или паспортные данные).