Правительство приняло постановление о пенсиях: что нужно знать каждому пенсионеру

В Украине утвердили новое постановление, которое меняет порядок выплаты пенсий для пожилых людей. Что изменится для пенсионеров, читайте далее.

Как будут выплачивать пенсии по-новому

В Украине утвердили новые правила выплаты пенсий для всех граждан, независимо от того, где они живут: в Украине, на временно оккупированных территориях или за рубежом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Ранее существовало постановление, которое усложняло получение пенсии переселенцам – оно требовало постоянной идентификации, выплат через Ощадбанк и справки переселенца. Новый документ отменяет эти ограничения.

Важно! Новый порядок также распространяется на пенсионеров, которые находятся за пределами Украины не менее 183 дней в году или имеют статус беженца, но не оформили постоянное проживание в другой стране.

Как будут получать пенсию на ВОТ

Однако выплаты пенсий на временно оккупированных территориях будут проводиться при условии ежегодной физической идентификации до 31 декабря, а также наличии движения средств на пенсионной карте хотя бы раз в полгода. Если эти условия не выполнены, выплаты прекращают.

А для тех, кто получает пенсию на неподконтрольных территориях или выехал из них, есть дополнительное условие – это отсутствие пенсии от России, что подтверждается заявлением в Пенсионный фонд.