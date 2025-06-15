Правительство приняло постановление о пенсиях: что нужно знать каждому пенсионеру
- Правительство Украины утвердило новое постановление, которое облегчает получение пенсий для переселенцев, отменяя требования постоянной идентификации и выплат через Ощадбанк.
- На временно оккупированных территориях пенсии будут выплачиваться при условии ежегодной физической идентификации и наличии движения средств на пенсионной карте, а также подтверждение отсутствия пенсии от России для лиц, которые выехали из этих территорий.
В Украине утвердили новое постановление, которое меняет порядок выплаты пенсий для пожилых людей. Что изменится для пенсионеров, читайте далее.
Как будут выплачивать пенсии по-новому
В Украине утвердили новые правила выплаты пенсий для всех граждан, независимо от того, где они живут: в Украине, на временно оккупированных территориях или за рубежом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Ранее существовало постановление, которое усложняло получение пенсии переселенцам – оно требовало постоянной идентификации, выплат через Ощадбанк и справки переселенца. Новый документ отменяет эти ограничения.
Важно! Новый порядок также распространяется на пенсионеров, которые находятся за пределами Украины не менее 183 дней в году или имеют статус беженца, но не оформили постоянное проживание в другой стране.
Как будут получать пенсию на ВОТ
Однако выплаты пенсий на временно оккупированных территориях будут проводиться при условии ежегодной физической идентификации до 31 декабря, а также наличии движения средств на пенсионной карте хотя бы раз в полгода. Если эти условия не выполнены, выплаты прекращают.
А для тех, кто получает пенсию на неподконтрольных территориях или выехал из них, есть дополнительное условие – это отсутствие пенсии от России, что подтверждается заявлением в Пенсионный фонд.