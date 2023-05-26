Польша заморозила активы России на 1 миллиард евро: для их ареста будут меняться Конституция

В польском Сейме рассматриваются поправки к Конституции, позволяющие конфисковать российские активы и имущество в пользу украинцев. Речь идет об 1 миллиарде евро.

Польша заморозила миллиард евро

В польском Сейме сейчас активно обсуждаются поправки к Конституции, в частности, касающиеся уже замороженных российских денег на территории страны. Как сообщил заместитель министра Лукаш Шрайбер, общая сумма замороженных Польшей активов российских олигархов уже превышает миллиард евро.

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Вас не убеждает то, что происходит в русской Думе? Вас не убеждают слова Дмитрия Медведева, не видящего смысла продолжать дипломатические отношения с Польшей, а бывший омбудсмен по правам ребенка призвал к убийству польского посла?

– обратился к оппозиционной партии Шрайбер.

Поэтому в связи с внесенными поправками проект снова был направлен в чрезвычайную комиссию для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Конституцию. Замороженные средства предлагают передать пострадавшим от войны украинцам.

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