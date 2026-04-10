Соцвыплаты после изменений: в Министерстве объяснили, уменьшат ли помощь

В Украине планируют обновить систему социальной помощи, от нескольких выплат перейти к одной. Основной вопрос, который беспокоит украинцев – повлияют ли эти изменения на сумму государственной поддержки и как именно.

Сократят ли соцвыплаты для украинцев?

О том, изменится ли система социальной помощи, в интервью Forbes рассказал министр соцполитики.

Денис Улютин отметил, что сейчас в Украине не планируют сокращать базовые социальные выплаты в рамках изменений в системе помощи. Сокращение возможны только для некоторых категорий, но это произойдет из-за изменения условий выплат.

Относительно изменений в системе министр отмечает, что уменьшение социальных расходов не может быть главным и первым шагом.

Общий бюджет министерства составляет 476 миллиардов гривен, из которых более 200 миллиардов гривен – трансферт Пенсионному фонду. Срезать это невозможно. Это гарантия, которую обязаны выплачивать,

– объяснил Улютин.

От добавил, что второй по величине частью расходов является поддержка людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Здесь бюджет составляет более 100 миллиардов гривен и именно здесь "возможно сокращение, но только из-за изменения подхода".

Нужен переход от выплат "по статусу" к поддержке на основе потребностей, которая является срочной, адресной и с четко определенными правилами. Над этой концепцией работаем,

– отметил министр.

В частности он пояснил, что сейчас цель Кабмина избежать сокращений социальных расходов. Над этим вместе работает правительственная команда и парламент. По состоянию на сейчас рисков для бюджета нет, бюджет ПФУ в частности сбалансированный и бездефицитный.

Что изменится с новой программой соцпомощи?

Также Улютин объяснил, что идея перейти на базовую социальную поддержку должна усовершенствовать систему – сделать ее более прозрачной. В частности базовая помощь объединит различные виды выплат в одну.

Сейчас идет эксперимент по внедрению такого подхода. Он уже охватывает 56 000 семей. Его бюджет этого года – 9,2 миллиарда гривен. Пока речь идет об объединении нескольких выплат: помощи малообеспеченным семьям, помощи одиноким родителям, временной помощи детям и т.д,

– добавил министр.

По этой программе, министерство хочет обеспечить семьи на уровне 4,5 тысячи гривен на человека, в соответствии с минимально необходимой на жизнь суммы.

В то же время министр объясняет, что эти деньги почти на 1,2 тысячи гривен больше прожиточного минимума, который тоже не соответствует реальным ценам.

Что известно об апрельской соцпомощи для украинцев?

В то же время в Украине уже начали выплачивать соцподдержку для уязвимых категорий населения. Юлия Свириденко сообщила, что единовременные выплаты в 1,5 тысячи гривен уже получили 9,7 миллиона украинцев. Запланированный объем помощи – на 13 миллионов человек.

Пенсионный фонд Украины уже осуществил выплаты для 9,7 миллиона пенсионеров: для 8 миллионов из них средства поступили на банковские счета, для 1,7 миллиона поступают через Укрпочту. Выплаты еще для 1,6 миллиона получателей социальных пособий будут профинансированы до конца недели,

– отметила премьер-министр.

Известно, что эти выплаты предоставляют, как поддержку, за счет сэкономленных средств в первом квартале благодаря тому, что в Минсоцполитики уточняли численность получателей и верификации данных по бюджетным программам.

