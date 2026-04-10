Кто из украинцев может получить новую финансовую помощь?
О том, на что можно будет потратить деньги, говорится в сообщении благотворительного фонда.
Так, фонд "Мирное Nebo" вместе с международной инициативой JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) запускают новую программу поддержки. Инициативу реализуют при финансовой помощи Германии.
Цель программы – поддержать самозанятых лиц и малый бизнес. Однако деньги будут предоставлять только украинцам из Харьковской и Высочанской территориальных общин.
Сумма гранта составляет 59 тысяч гривен (или чуть больше 1,3 тысячи долларов). 80% от всех средств можно потратить на оборудование, еще 20% – на расходные материалы. В программу также заложили дополнительные тренинги и индивидуальные консультации для победителей.
Чтобы принять участие нужно:
- быть самозанятым лицом или ФЛП;
- быть готовым к отчетности по потраченным средствам;
- создать видеовизитку.
А также деньги будут предоставлять таким категориям украинцев:
- ВПЛ;
- одинокие родители;
- ветераны;
- домохозяйства, пострадавших от войны;
- люди с инвалидностью;
- домохозяйства, если там есть человек с инвалидностью;
- домохозяйства, где есть беременная женщина;
- домохозяйства, где есть младенец до 6 месяцев;
- домохозяйства с низким уровнем дохода.
На что нельзя будет потратить помощь?
В фонде объясняют, что важно соблюдать требования, которые предлагают грантодатели. То есть потратить деньги на покупку земли или имущества нельзя. Запрещено также из средств этого гранта покупать:
- медицинское оборудование;
- военное оборудование;
- системы видеонаблюдения;
- спецсредства, которыми пользуются силовые структуры;
- игровое оборудование;
- алкогольные или табачные изделия;
- ювелирные изделия или дорогие вещи;
- лекарства и медицинские препараты;
- удобрения или пестициды.
Так, в сообщении отметили, что финансовая помощь предоставляется исключительно на поддержку и развитие собственного дела.
Какой грант могут получить украинцы от Чехии?
Так, на ресурсе "Человек в беде" от одноименной чешской благотворительной организации тоже говорится о программе поддержки для украинцев.
Инициативу реализуют при финансовом обеспечении от Швейцарии. А рассчитана программа на физических лиц, которые имеют экономические ограничения, но хотели бы начать собственное дело.
Так, на развитие и создание предприятия, украинцам будут предоставлять до 4 тысяч долларов США.
География проекта охватывает часть Днепропетровской и Харьковской областей. А преимущество для финансирования будут предоставлять:
- лицам, которые имеют инвалидность;
- ВПЛ;
- одиноким родителям или опекунам;
- людям в возрасте 50+ или 60+;
- ветеранам;
- представителям этнических меньшинств.
Если украинца отберут на такую программу, он получит деньги в 2 части. Первая из них составляет 30% и поступает сразу после заключения соглашения между победителем программы и организацией "Человек в беде". Вторая часть составляет 70% и предоставляется после того, как бизнес зарегистрирует факт предпринимательской деятельности.
Какую еще помощь могут получить украинцам весной?
С 7 апреля начали выплачивать 1,5 тысячи гривен для уязвимых категорий населения. Деньги начисляют автоматически на банковский счет, куда приходит пенсия, или на Укрпочту. Помощь является одноразовой, ее можно потратить на любые цели.
В частности до 1 мая действует программа топливного кэшбека, чтобы поддержать водителей в сложной ситуации, сложившейся на топливном рынке. Так, правительство возвращает до 1 тысячи гривен, как компенсацию за топливо. А первопричиной является ситуация на Ближнем Востоке, когда после начала войны в Иране, в мире начали резко расти цены на нефть и топливо.