Кто из украинцев может получить новую финансовую помощь?

О том, на что можно будет потратить деньги, говорится в сообщении благотворительного фонда.

Смотрите также Десятки тысяч украинцев остались без пенсии: что происходит с выплатами

Так, фонд "Мирное Nebo" вместе с международной инициативой JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) запускают новую программу поддержки. Инициативу реализуют при финансовой помощи Германии.

Цель программы – поддержать самозанятых лиц и малый бизнес. Однако деньги будут предоставлять только украинцам из Харьковской и Высочанской территориальных общин.

Сумма гранта составляет 59 тысяч гривен (или чуть больше 1,3 тысячи долларов). 80% от всех средств можно потратить на оборудование, еще 20% – на расходные материалы. В программу также заложили дополнительные тренинги и индивидуальные консультации для победителей.

Чтобы принять участие нужно:

быть самозанятым лицом или ФЛП;

быть готовым к отчетности по потраченным средствам;

создать видеовизитку.

А также деньги будут предоставлять таким категориям украинцев:

ВПЛ;

одинокие родители;

ветераны;

домохозяйства, пострадавших от войны;

люди с инвалидностью;

домохозяйства, если там есть человек с инвалидностью;

домохозяйства, где есть беременная женщина;

домохозяйства, где есть младенец до 6 месяцев;

домохозяйства с низким уровнем дохода.

На что нельзя будет потратить помощь?

В фонде объясняют, что важно соблюдать требования, которые предлагают грантодатели. То есть потратить деньги на покупку земли или имущества нельзя. Запрещено также из средств этого гранта покупать:

медицинское оборудование;

военное оборудование;

системы видеонаблюдения;

спецсредства, которыми пользуются силовые структуры;

игровое оборудование;

алкогольные или табачные изделия;

ювелирные изделия или дорогие вещи;

лекарства и медицинские препараты;

удобрения или пестициды.

Так, в сообщении отметили, что финансовая помощь предоставляется исключительно на поддержку и развитие собственного дела.

Какой грант могут получить украинцы от Чехии?

Так, на ресурсе "Человек в беде" от одноименной чешской благотворительной организации тоже говорится о программе поддержки для украинцев.

Инициативу реализуют при финансовом обеспечении от Швейцарии. А рассчитана программа на физических лиц, которые имеют экономические ограничения, но хотели бы начать собственное дело.

Так, на развитие и создание предприятия, украинцам будут предоставлять до 4 тысяч долларов США.

География проекта охватывает часть Днепропетровской и Харьковской областей. А преимущество для финансирования будут предоставлять:

лицам, которые имеют инвалидность;

ВПЛ;

одиноким родителям или опекунам;

людям в возрасте 50+ или 60+;

ветеранам;

представителям этнических меньшинств.

Если украинца отберут на такую программу, он получит деньги в 2 части. Первая из них составляет 30% и поступает сразу после заключения соглашения между победителем программы и организацией "Человек в беде". Вторая часть составляет 70% и предоставляется после того, как бизнес зарегистрирует факт предпринимательской деятельности.

Какую еще помощь могут получить украинцам весной?