Хто з українців може отримати нову фінансову допомогу?

Про те, на що можна буде витратити гроші, йдеться в повідомленні благодійного фонду.

Дивіться також Десятки тисяч українців залишилися без пенсії: що відбувається з виплатами

Так, фонд "Мирне Nebo" разом з міжнародною ініціативою JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) запускають нову програму підтримки. Ініціативу реалізують за фінансової допомоги Німеччини.

Мета програми – підтримати самозайнятих осіб та малий бізнес. Однак гроші надаватимуть лише українцям з Харківської та Височанської територіальних громад.

Сума гранту складає 59 тисяч гривень (або трохи більше 1,3 тисячі доларів). 80% від усіх коштів можна витратити на обладнання, ще 20% – на розхідні матеріали. У програму також заклали додаткові тренінги та індивідуальні консультації для переможців.

Щоб взяти участь потрібно:

  • бути самозайнятою особою чи ФОПом;
  • бути готовим до звітування щодо витрачених коштів;
  • створити відеовізитівку.

А також гроші надаватимуть таким категоріям українців:

  • ВПО;
  • одинокі батьки;
  • ветерани;
  • домогосподарства, що постраждали від війни;
  • люди з інвалідністю;
  • домогосподарства, якщо там є людина з інвалідністю;
  • домогосподарства, де є вагітна жінка;
  • домогосподарства, де є немовля до 6 місяців;
  • домогосподарства з низьким рівнем доходу.

На що не можна буде витратити допомогу?

У фонді пояснюють, що важливо дотримуватись вимог, які пропонують грантодавці. Тобто витратити гроші на купівлю землі чи майна не можна. Заборонено також із коштів цього гранту купувати:

  • медичне обладнання;
  • військове обладнання;
  • системи відеоспостереження;
  • спецзасоби, якими користуються силові структури;
  • ігрове обладнання;
  • алкогольні чи тютюнові вироби;
  • ювелірні вироби чи дорогі речі;
  • ліки та медичні препарати;
  • добрива чи пестициди.

Так, у повідомленні наголосили, що фінансова допомога надається виключно на підтримку та розвиток власної справи.

Який грант можуть отримати українці від Чехії?

Так, на ресурсі "Людина в біді" від однойменної чеської благодійної організації теж йдеться про програму підтримки для українців.

Ініціативу реалізують за фінансового забезпечення від Швейцарії. А розрахована програма на фізичних осіб, які мають економічні обмеження, але хотіли б почати власну справу.

Так, на розвиток та створення підприємства, українцям надаватимуть до 4 тисяч доларів США.

Географія проєкту охоплює частину Дніпропетровської та Харківської областей. А перевагу для фінансування надаватимуть:

  • особам, які мають інвалідність;
  • ВПО;
  • одиноким батькам чи опікунам;
  • людям віком 50+ або 60+;
  • ветеранам;
  • представникам етнічних меншин.

Якщо українця відберуть на таку програму, він отримає гроші у 2 частини. Перша з них складає 30% і надходить відразу після укладання угоди між переможцем програми та організацією "Людина в біді". Друга частина складає 70% і надається після того, як бізнес зареєструє факт підприємницької діяльності.

Яку ще допомогу можуть отримати українцям навесні?

  • З 7 квітня почали виплачувати 1,5 тисячі гривень для вразливих категорій населення. Гроші нараховують автоматично на банківський рахунок, куди приходить пенсія, або на Укрпошту. Допомога є одноразовою, її можна витрати на будь-які цілі.

  • Зокрема до 1 травня діє програма паливного кешбеку, щоб підтримати водіїв у складній ситуації, що склалася на паливному ринку. Так, уряд повертає до 1 тисячі гривень, як компенсацію за пальне. А першопричиною є ситуація на Близькому Сході, коли після початку війни в Ірані, у світі почали різко зростати ціни на нафту та пальне.