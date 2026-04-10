Хто з українців може отримати нову фінансову допомогу?
Про те, на що можна буде витратити гроші, йдеться в повідомленні благодійного фонду.
Так, фонд "Мирне Nebo" разом з міжнародною ініціативою JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) запускають нову програму підтримки. Ініціативу реалізують за фінансової допомоги Німеччини.
Мета програми – підтримати самозайнятих осіб та малий бізнес. Однак гроші надаватимуть лише українцям з Харківської та Височанської територіальних громад.
Сума гранту складає 59 тисяч гривень (або трохи більше 1,3 тисячі доларів). 80% від усіх коштів можна витратити на обладнання, ще 20% – на розхідні матеріали. У програму також заклали додаткові тренінги та індивідуальні консультації для переможців.
Щоб взяти участь потрібно:
- бути самозайнятою особою чи ФОПом;
- бути готовим до звітування щодо витрачених коштів;
- створити відеовізитівку.
А також гроші надаватимуть таким категоріям українців:
- ВПО;
- одинокі батьки;
- ветерани;
- домогосподарства, що постраждали від війни;
- люди з інвалідністю;
- домогосподарства, якщо там є людина з інвалідністю;
- домогосподарства, де є вагітна жінка;
- домогосподарства, де є немовля до 6 місяців;
- домогосподарства з низьким рівнем доходу.
На що не можна буде витратити допомогу?
У фонді пояснюють, що важливо дотримуватись вимог, які пропонують грантодавці. Тобто витратити гроші на купівлю землі чи майна не можна. Заборонено також із коштів цього гранту купувати:
- медичне обладнання;
- військове обладнання;
- системи відеоспостереження;
- спецзасоби, якими користуються силові структури;
- ігрове обладнання;
- алкогольні чи тютюнові вироби;
- ювелірні вироби чи дорогі речі;
- ліки та медичні препарати;
- добрива чи пестициди.
Так, у повідомленні наголосили, що фінансова допомога надається виключно на підтримку та розвиток власної справи.
Який грант можуть отримати українці від Чехії?
Так, на ресурсі "Людина в біді" від однойменної чеської благодійної організації теж йдеться про програму підтримки для українців.
Ініціативу реалізують за фінансового забезпечення від Швейцарії. А розрахована програма на фізичних осіб, які мають економічні обмеження, але хотіли б почати власну справу.
Так, на розвиток та створення підприємства, українцям надаватимуть до 4 тисяч доларів США.
Географія проєкту охоплює частину Дніпропетровської та Харківської областей. А перевагу для фінансування надаватимуть:
- особам, які мають інвалідність;
- ВПО;
- одиноким батькам чи опікунам;
- людям віком 50+ або 60+;
- ветеранам;
- представникам етнічних меншин.
Якщо українця відберуть на таку програму, він отримає гроші у 2 частини. Перша з них складає 30% і надходить відразу після укладання угоди між переможцем програми та організацією "Людина в біді". Друга частина складає 70% і надається після того, як бізнес зареєструє факт підприємницької діяльності.
Яку ще допомогу можуть отримати українцям навесні?
З 7 квітня почали виплачувати 1,5 тисячі гривень для вразливих категорій населення. Гроші нараховують автоматично на банківський рахунок, куди приходить пенсія, або на Укрпошту. Допомога є одноразовою, її можна витрати на будь-які цілі.
Зокрема до 1 травня діє програма паливного кешбеку, щоб підтримати водіїв у складній ситуації, що склалася на паливному ринку. Так, уряд повертає до 1 тисячі гривень, як компенсацію за пальне. А першопричиною є ситуація на Близькому Сході, коли після початку війни в Ірані, у світі почали різко зростати ціни на нафту та пальне.