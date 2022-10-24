Как изменился курс за выходные: продолжил ли доллар дешеветь

Наличный курс продолжил тенденцию падения в эти выходные. Существеннее всего курс доллара изменился в банках.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 24 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен (-20 копеек против 21 октября). В то время как продают ее за 40,70 гривны (-10 копеек).

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Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,30 гривны (-2 копейки), а продают в среднем за 39,40 гривны за евро (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,76 грн (-8 копеек), а продают – за 40,46 грн (без изменений), по данным finance.ua.

(-8 копеек), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,23 гривны (-32 копейки) и продажа – 39,43 гривны (+39 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,35 гривны (-11 копеек), а продажа – 40,50 гривны (-13 копеек).

(-11 копеек), а продажа – (-13 копеек). Евро покупают по 38,80 гривны (без изменений), а покупают за 39,10 гривны (+5 копеек).

21 июля НБУ поднял официальный курс доллара на 25% и зафиксировал его на уровне 36,6 гривны за доллар.

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Может ли измениться официальный курс

Официальный курс доллара от НБУ – важный фактор, оказывающий непосредственное влияние на наличный курс в банках, обменниках. Так что если он останется на нынешнем уровне, риски подорожания валюты значительно уменьшатся. Однако эксперты не исключают, что НБУ может пересмотреть курс в ближайшее время.

По мнению члена совета в Лиге аудиторов Украины Михаила Крапивко, курс НБУ может пересмотреть официальный курс гривны по отношению к доллару до конца года.

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, в ноябре курс будет неизменным, но может быть пересмотрен в начале зимы.

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