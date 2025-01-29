По состоянию на 1 января 2025 года в Украине в целом проживает почти 10,3 миллиона пенсионеров. Из них примерно 2,8 миллиона продолжают работать.

Как изменились выплаты пенсионеров в Украине

По состоянию на 1 января 2025 года, средняя пенсия в Украине достигла 5 789,05 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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У работающих пенсионеров средние выплаты выше. Они достигли 6 302,76 гривны.

Как изменились выплаты пенсионеров за 2024 год:

средняя пенсия в прошлом году выросла на 7,5% – на 403,8 гривны;

средняя пенсионная выплата работающих пенсионеров увеличилась на 11,3% – 641,71 гривны.

Больше всего, по состоянию на начало 2025 года, в Украине граждан, получающих пенсию по возрасту – 72,59%. Также украинцам предоставляют такие пенсионные выплаты: