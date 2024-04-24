Тарифы на воду с 1 мая: что изменится для украинцев: что изменится для украинцев

В будущем правительство имеет планы повысить тарифы на водоснабжение, однако, в мае изменений ждать не стоит. В то же время цены на воду в некоторых регионах выросли еще в начале года.

Изменятся ли тарифы

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, в комментарии для 24 Канала ранее сообщал, что проект решения об изменении тарифов на воду уже разработан, однако он еще не принят. Он также отметил, что предварительно не планируется изменение тарифов на воду в мае.

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Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ На сегодня запланировано поднятие тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является насущным.

Где тарифы уже выросли

С начала года некоторые водоканалы заявили об увеличении платы за обслуживание. Например, в "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение для жителей без коммерческих узлов учета выросла на 38%, достигнув 19,63 гривны. В домах со счетчиками этот тариф увеличился на 6% и составляет теперь 31,15 гривны. Относительно водоотведения, для потребителей без счетчика тариф поднялся до 39,26 гривны, а для тех, у кого они есть, до 50,78 гривны.

В Нововолынске местные власти также решили повысить тарифы на воду на заседании исполнительного комитета в начале 2024 года.

Такое же решение приняли и в "Бориспольводоканале".

Согласно проекту НКРЭКУ, поставщики холодной воды должны были пройти первый этап повышения стоимости тарифа еще с 1 апреля, а второй – с 1 июля.