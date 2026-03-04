Мегасделка на 100 миллиардов: США и Япония готовят масштабный ядерный проект
- Япония и США разрабатывают ядерный проект стоимостью 100 миллиардов долларов для усиления энергетических связей, с главным исполнителем проекта американской компанией Westinghouse.
- Проект будет включать строительство ядерных реакторов, с привлечением японских технологических гигантов, и является частью инвестиционных обязательств Японии перед США в рамках торгового соглашения.
Япония и США работают над масштабным проектом в области ядерной энергетики. Токио хочет включить его в свой инвестиционный пакет объемом 550 миллиардов долларов.
Что предусматривает ядерный проект?
Главным исполнителем проекта станет американская компания Westinghouse, пишет Reuters.
Смотрите также Серьезный конкурент США: какая страна впервые может предоставить Украине оружие
По словам осведомленных источников, этот проект призван усилить энергетические связи США и Японии, поскольку война на Ближнем Востоке снова подняла вопрос энергетической безопасности.
Сейчас страны обсуждают несколько соглашений. Окончательное решение могут объявить во время встречи премьер-министра Японии Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 19 марта.
Впрочем, СМИ уже узнали некоторые подробности будущего проекта:
- Компания Westinghouse рассматривает строительство реакторов с водяным охлаждением и малых модульных реакторов на сумму до 100 миллиардов долларов.
- К проекту планируют привлечь японских технологических гигантов – Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba и IHI.
Администрация Трампа стремится увеличить внутреннее производство энергии, поскольку расширение дата-центров для искусственного интеллекта стремительно повышает спрос на электричество,
– пишет издание.
Заметьте! С этой целью правительство США в прошлом году подписало партнерство с Westinghouse на сумму не менее 80 миллиардов долларов для строительства ядерных реакторов.
Зачем Японии вкладываться в этот проект?
Для Японии новый мегапроект – это способ выполнить свои инвестиционные обязательства перед Вашингтоном в рамках торгового соглашения и избежать болезненных пошлин.
Теперь Токио спешит сформировать пакет инвестиций, чтобы выполнить свои обязательства. Недавно стало известно о первых трех проектах на 36 миллиардов долларов, пишет CNBC.
По ним японские инвестиции направят:
- На строительство электростанции в Портсмуте (Огайо) стоимостью 33 миллиардов долларов. Станция будет иметь самую большую газовую генерацию в истории с мощностью 9,2 гигаватта.
- На глубоководный терминал Texas GulfLink стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Его будут использовать для экспорта сырой нефти у побережья Техаса.
- На завод по производству синтетических алмазов в Джорджии стоимостью около 600 миллионов долларов. Ожидается, что он покроет 100% спроса США на алмазную крошку.
Важно! В дополнение страны обсуждают строительство завода по выплавке меди стоимостью 2 миллиарда долларов. Проект может выполнить компания Falcon Copper с участием японских поставщиков.
Какое соглашение подписали США и Япония?
Миллиардные инвестиции Японии в США предусмотрены торговым соглашением, которое в прошлом году заключили две страны. По этой договоренности Токио обязалось вложить в американскую экономику 550 миллиардов долларов, а Вашингтон в ответ согласился снизить тарифы на японские товары, импортируемые в США, до 15%.
Министр экономики и торговли Японии Рёсэй Аказава подтвердил, что Япония планирует реализовать весь объем инвестиций в течение нынешнего президентского срока Дональда Трампа.
По его словам, Токио будет продолжать сотрудничать с Вашингтоном по новым инвестиционным проектам, которые будут включать как участие в капитале компаний, так и предоставление кредитов и государственных гарантий через японские агентства.