Мегасделка на 100 миллиардов: США и Япония готовят масштабный ядерный проект

Япония и США работают над масштабным проектом в области ядерной энергетики. Токио хочет включить его в свой инвестиционный пакет объемом 550 миллиардов долларов.

Что предусматривает ядерный проект?

Главным исполнителем проекта станет американская компания Westinghouse, пишет Reuters.

По словам осведомленных источников, этот проект призван усилить энергетические связи США и Японии, поскольку война на Ближнем Востоке снова подняла вопрос энергетической безопасности.

Сейчас страны обсуждают несколько соглашений. Окончательное решение могут объявить во время встречи премьер-министра Японии Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 19 марта.

Впрочем, СМИ уже узнали некоторые подробности будущего проекта:

Компания Westinghouse рассматривает строительство реакторов с водяным охлаждением и малых модульных реакторов на сумму до 100 миллиардов долларов .

. К проекту планируют привлечь японских технологических гигантов – Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba и IHI.

Администрация Трампа стремится увеличить внутреннее производство энергии, поскольку расширение дата-центров для искусственного интеллекта стремительно повышает спрос на электричество,

– пишет издание.

Заметьте! С этой целью правительство США в прошлом году подписало партнерство с Westinghouse на сумму не менее 80 миллиардов долларов для строительства ядерных реакторов.

Зачем Японии вкладываться в этот проект?

Для Японии новый мегапроект – это способ выполнить свои инвестиционные обязательства перед Вашингтоном в рамках торгового соглашения и избежать болезненных пошлин.

Теперь Токио спешит сформировать пакет инвестиций, чтобы выполнить свои обязательства. Недавно стало известно о первых трех проектах на 36 миллиардов долларов, пишет CNBC.

По ним японские инвестиции направят:

На строительство электростанции в Портсмуте (Огайо) стоимостью 33 миллиардов долларов. Станция будет иметь самую большую газовую генерацию в истории с мощностью 9,2 гигаватта.

(Огайо) стоимостью 33 миллиардов долларов. Станция будет иметь самую большую газовую генерацию в истории с мощностью 9,2 гигаватта. На глубоководный терминал Texas GulfLink стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Его будут использовать для экспорта сырой нефти у побережья Техаса.

Texas GulfLink стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Его будут использовать для экспорта сырой нефти у побережья Техаса. На завод по производству синтетических алмазов в Джорджии стоимостью около 600 миллионов долларов. Ожидается, что он покроет 100% спроса США на алмазную крошку.

Важно! В дополнение страны обсуждают строительство завода по выплавке меди стоимостью 2 миллиарда долларов. Проект может выполнить компания Falcon Copper с участием японских поставщиков.

Какое соглашение подписали США и Япония?