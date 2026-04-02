Украина продаст пятипалубную яхту Медведчука: во сколько оценивают роскошное судно
- Украина планирует продать яхту Royal Romance, которая принадлежала Виктору Медведчуку, оцененную в 200 миллионов долларов.
- АРМА завершает подготовку к продаже, несмотря на юридическое противодействие от сторон, связанных с Медведчуком.
Украина готовится выставить на продажу роскошную яхту, которая принадлежала куму Путина Виктору Медведчуку. Сейчас судно Royal Romance оценивается примерно в 200 миллионов долларов.
Как продадут яхту Медведчука?
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перешло к финальному этапу реализации яхты пророссийского политика, сообщили в пресс-службе.
Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами
Как отмечается, сейчас судно все еще находится в юрисдикции Хорватии. Однако яхту уже передали в управление АРМА на основании постановления следственного судьи для дальнейшей продажи.
В агентстве отметили, что важным этапом в этом процессе стало завершение досудебного расследования. По его итогам Офис генпрокурора направил обвинительный акт в суд.
Вместе с тем параллельно АРМА продолжает подготовку для продажи яхты:
- готовит оценку актива;
- определяет модель продажи;
- обеспечивает прозрачность процедуры через публичные механизмы.
Поэтому, кейс Royal Romance находится на этапе практической реализации четкой дорожной карты – от признания решения украинского суда к продаже актива и зачисления средств на государственные счета с последующим их распределением между юрисдикциями,
– отметили в АРМА.
Правда, стороны, связанные с Медведчуком, пытаются оказать усиленное процессуальное сопротивление. В частности, затягивают процедуры и используют все возможные юридические инструменты, чтобы заблокировать движение дела.
В то же время АРМА работает и в отношении других активов, связанных с Медведчуком, а именно яхты Amore Mio.
Важно! Пророссийский политик Виктор Медведчук был обвинен в государственной измене. Против него были введены санкции СНБО, которые предусматривают блокирование активов, арест имущества, и тому подобное.
Что известно о яхте Медведчука?
Яхту Royal Romance, которая принадлежала Медведчуку, построила нидерландская компания Feadship. Это роскошное судно на пять палуб со всеми люксовыми атрибутами:
- В длину яхта имеет 92,5 метра;
- Она может разместить 14 гостей и 22 членов экипажа;
- На борту обустроен бассейн размером 4 на 12 метров;
- Яхта имеет даже собственный лифт.
Судно Royal Romance находится под арестом еще с 2023 года, но за рубежом.
Впрочем, в мае 2024 году яхта Медведчука получила статус украинского судна, рассказали в АРМА,
Это исторический момент для нашей страны. Первый в истории Украины арестованный актив, находящийся за рубежом, получил государственную регистрацию в Украине. Указанное будет способствовать дальнейшей реализации арестованной яхты и поступления средств от реализации в государственный бюджет Украины,
– отметили в агентстве.
Обратите внимание! Ранее Кабмин разрешил продать Royal Romance за рубежом. АРМА оценивает яхту в 200 миллионов евро.
Что известно о семье Медведчука?
Недавно журналисты проекта "Слідство.Інфо" выяснили, что компания, связана с дочерью Виктора Медведчука Дарьей, владеет элитной недвижимостью на Рублевке вблизи Москвы. Речь идет о четырех земельных участках вместе с большим имением, который сейчас предлагают в аренду примерно за 120 тысяч долларов в месяц.
Вместе с тем Дарья Медведчук получила гражданство России, воспользовавшись фамилией матери, при этом украинский паспорт она не потеряла.
Известно также, что она является крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой – жены заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Кроме этого, Дарья возглавляет несколько российских компаний как генеральный директор.