Не спасли ни суды, ни оффшоры: яхту Royal Romance Медведчука готовят к продаже

Арестованную яхту Royal Romance бывшего украинского нардепа-предателя Виктора Медведчука наконец продадут. После длительных судебных процедур и международных согласований процесс вышел на финальную стадию.

Как длилась юридическая война за яхту

О сложном процессе реализации яхты рассказали в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Историю Royal Romance АРМА называет уникальной для Украины. Ведь это впервые арестованный актив, который находится за пределами страны, продают с участием украинского государства.

Однако юридическая борьба за яхту Медведчука была долгой и сложной:

Яхту арестовали в Хорватии в 2022 году, после чего передали в управление АРМА для дальнейшей реализации. Тогда же началось масштабное юридическое сопротивление со стороны бывшего владельца.

После завершения предусмотренного законом срока реализации в 2024 году процедуру пришлось запускать повторно. Для этого нужно было снова обосновывать необходимость продажи и проходить сложный процесс международного согласования.

Ситуацию также усложняли лица, связанные с Виктором Медведчуком. Они использовали различные правовые механизмы для затягивания процесса и блокирования необходимых решений.

Дополнительным вызовом стали многоуровневые юридические конструкции, созданные в нескольких иностранных юрисдикциях.

Несмотря на многочисленные препятствия, АРМА вместе международными партнерами смогло существенно продвинуться в деле, убрать главные преграды и создать предпосылки для завершения продажи Royal Romance.

Как будет происходить продажа яхты за рубежом

Управление имуществом, которое находится за рубежом, осуществляется в рамках международного сотрудничества в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции.

Межгосударственные договоренности позволяют:

проводить реализацию активов в соответствии с законодательством страны их расположения;

определять порядок распределения средств от продажи;

обеспечивать обмен информацией между компетентными органами разных государств.

Что будет означать продажа яхты для Украины

Как отмечают в АРМА, для Украины реализация Royal Romance Медведчука – это гораздо больше, чем продажа дорогой яхты.

Это демонстрация способности государства обеспечивать неотвратимость последствий для лиц, находящихся под санкциями, независимо от сложности международных юридических механизмов или попыток скрыть активы за рубежом,

– отметили в агентстве.

Важно! После того как завершатся все юридические процедуры, коты от продажи яхты могут стать одним из крупнейших поступлений в госбюджет Украины от реализации арестованных активов за всю ее историю.