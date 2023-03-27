Яйца уже подорожали более чем в два раза: чего ожидать перед Пасхой

За год яйца подорожали в 2,1 раза. Ученые Института аграрной экономики убеждены, что цена продолжит расти и дальше, особенно учитывая ажиотаж перед Пасхой.

Яйца подорожали в 2,1 раза в год

Исследователь Светлана Пашко в комментарии 24 Каналу отметила, что цены на яйца, которые больше покупают к ежегодным праздникам – Рождество, Новый год, Пасха – традиционно повышаются.

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Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Институт аграрной экономики В апреле прошлого года, на который пришлись пасхальные праздники – 24 апреля – цена на яйца составляла 36 гривен за десяток. В этом году Пасху будут праздновать то же в апреле – 16 числа. Но уже по состоянию на конец марта 2023 года цена на яйца достигла уровня 71–74 гривен за десяток. То есть по сравнению с прошлогодним периодом подготовки к пасхальным праздникам цена выросла в 2,1 раза.

Как менялась цена яиц

В январе 2023 года средняя цена на куриные яйца составила 73–74 гривны за десяток.

В марте в некоторых супермаркетах цены на яйца колеблются от 59,50 до 80 гривен, в зависимости от размера яиц и фирменной марки производителя.

На рынках цена составляет 62–70 гривен за десяток.

То есть за три месяца текущего года средняя цена на яйца закрепилась и стала высокой и стабильной,

– резюмирует Пашко.

На сколько вырастут цены перед Пасхой

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, рост цен на яйца в канун пасхальных праздников ожидается небольшим – в диапазоне 5–7%, ведь они и так слишком высоки.

Светлана Пашко отмечает, что рост цены на куриные яйца закономерно приводит к сокращению их потребления, особенно при снижении покупательной способности населения. Но добавляет, что внутренний спрос сокращается по мере продолжительности полномасштабной агрессии России против Украины. Военное положение в стране продолжается и останется до Пасхи.

Покупательная способность среднего украинца очень ограничена, особенно в пострадавших областях, где проходили бои с российскими оккупантами, поэтому при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить.

– объясняет эксперт Института аграрной экономики.

После пасхальных праздников в связи с сезонным приходом на рынок продукции частных хозяйств прогнозируется снижение цен на яйца.