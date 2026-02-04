Поддерживает Украину в трудную минуту: страна Азии оказывает энергетическую помощь
- Япония предоставляет Украине новую помощь – 138 генераторов, 60 трансформаторов и две когенерационные установки.
- 120 генераторов уже находятся на украинских складах, остальные ожидаются до конца марта.
Многие государства предоставляет в этом отопительном сезоне энергетическую помощь Украине на фоне регулярных российских ударов и сильных морозов. Не осталась в стороне и Япония.
Какую помощь оказывает Япония для Украины?
Токио предоставляет генераторы, трансформаторы, когенерационные установки и другое оборудование, о чем сообщил посол Японии в Украине Масаши Накагоме.
Этой зимой страна Азии предоставляет Украине 138 генераторов, 60 трансформаторов и две когенерационные установки. В частности 120 генераторов из 138 уже находятся на украинских складах.
Масаши Накагоме сообщил, что генераторы уже готовы к отправке в регионы, которые больше всего пострадали. Еще 10 генераторов, по его словам, вскоре в Украину.
Япония будет стоять бок о бок с Украиной в эту трудную минуту,
– подчеркнул Накагоме.
Обратите внимание! Ожидается, что все оборудование прибудет в Украину до конца марта.
В конце декабря 2025 года Япония перечислила грантовых средств на сумму 8,8 миллиарда японских иен, что составляет около 47,7 миллиона евро, в рамках Фазы 4 Программы экстренного восстановления. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.
Согласно информации, эти средства будут направлены:
- на поддержку гуманитарного разминирования;
- обслуживание энергетической инфраструктуры;
- восстановление систем водоснабжения;
- улучшение общественной инфраструктуры регионов;
- поддержку проектов общественного здоровья и безопасности;
- предоставление образовательных услуг.
Кроме того, Парламент Японии утвердил дополнительный бюджет. Он позволит продолжить грантовые проекты Фазы 5 Программы экстренного восстановления и обеспечить техническую поддержку проектов в Украине.
Обратите внимание! Тяжелая техника уже работает в прифронтовых Сумах, Запорожье и Чернигове. Но запуск 5-й фазы проекта позволит сфокусироваться на проектах обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, восстановление портовой инфраструктуры, обеспечение тяжелой строительной техникой с возможностью дистанционного управления и тому подобное.
Какие есть еще новости по Японии?
Японская электрическая компания Tokyo Electric Power (Tepco) возобновила работу атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" в январе 2026 года. До этого она не работала целых 12 лет.
Но станцию остановили из-за неисправности оборудования. Это произошло менее чем через сутки после повторного запуска.
До землетрясения и аварии на "Фукусиме-1" "Касивадзаки-Карива" обеспечивала электроэнергией Токио.