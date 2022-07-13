Аграрный сектор ждут большие испытания, – экономист сказал, к чему готовиться Украине

Если Украина не разблокирует морские порты, аграрный сектор способен оказаться в значительном кризисе. Около 50% сельхозпроизводителей могут обанкротиться осенью.

Об этом 24 каналу сообщил вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский. По его словам, нынешних экспортных путей недостаточно, чтобы вывезти все зерно из прошлого и нынешнего сезона. Без имеющихся портов реально экспортировать всего 20% всей продукции.

Важно В Черном море находятся 4 корабля с более чем 20 ракетами: людей просят не игнорировать тревогу

50% сельхозпроизводителей могут обанкротиться

Как отмечает Нивьевский, сейчас украинские сельхозпроизводители получат недостаточные деньги, чтобы покрыть все расходы по выращиванию продукции. Они буквально работают себе в убыток – особенно это касается кукурузы. Из-за такой ситуации около половины сельхозпроизводителей могу обанкротиться уже осенью.

Они уже не хотят сеять озимые культуры, потому что большой риск невывоза продукции через морские порты. Аграрный сектор ждут серьезные испытания. Хотя вообще не только его, но и всю экономику,

– отметил эксперт.

Это достаточно серьезная проблема, ведь аграрная продукция составляла около 40% всей экспортной выручки в Украине. Поэтому Украине очень важно разблокировать порты.

По словам Нивьевского, это поможет сохранить экономику аграрного сектора на более или менее нормальном уровне. Сейчас в мире цены на аграрную продукцию пробивают потолок, а украинские производители из-за коварного вторжения россии работают себе в убыток.

Что произойдет с аграрным сектором Украины из-за войны – Нивьевский: смотрите видео