Про це 24 каналу повідомив віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів'євський. За його словами, теперішніх експортних шляхів недостатньо, щоб вивезти все зерно з минулого та теперішнього сезону. Без наявних портів реально експортувати лише 20% від усієї продукції.

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50% сільгоспвиробників можуть збанкрутувати

Як наголошує Нів'євський, зараз українські сільгоспвиробники отримають недостатні гроші, щоб покрити всі витрати на вирощення продукції. Вони буквально працюють собі в збиток – особливо це стосується кукурудзи. Через таку ситуацію близько половина сільгоспвиробників можу збанкрутувати вже восени.

Вони вже не хочуть сіяти озимі культури, бо великий ризик невивезення продукції через морські порти. На аграрний сектор чекають серйозні випробування. Хоч загалом не лише на нього, але й на всю економіку, – зазначив експерт.

Це досить серйозна проблема, адже аграрна продукція становила близько 40% від усього експортного виторгу в Україні. Тому Україні дуже важливо розблокувати порти.

За словами Нів'євського, це допоможе зберегти економіку аграрного сектору на більш-менш нормальному рівні. Зараз у світі ціни на аграрну продукцію пробивають стелю, а українські виробники через підступне вторгнення росії працюють собі в збиток.

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