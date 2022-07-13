Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги

Кожна з цих ракет готова до застосування. Тому українців просять не нехтувати попередженнями про повітряну небезпеку. Відповідне відео із закликом опублікувало Оперативне командування "Південь".

Головне Вибухи у Запоріжжі, Іран не передаватиме росії безпілотники: основне за 140 день війни​

Як підкреслили у відомстві, ворог продовжує тримати загрозу нанесення ракетних та артилерійських ударів по південних регіонах на високому рівні імовірності.

Попередження про повітряну небезпеку вимагають оперативного і доцільного реагування,

– наголосили в ОК "Південь".

Також звернулися до українців із наступними порадами:

не наражайте себе на небезпеку;

пам'ятайте про мінну загрозу;

дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану;

не поширюйте інформацію про розташування, переміщення та дії сил оборони;

зберігайте спокій та виваженість.

Крім того, повідомили, що в північно-західній частині Чорного моря, в готовності до нанесення ракетних ударів, перебувають 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами", а також 2 вдк.

Яка ситуація на півдні України: дивіться відео

Чому не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Останнім часом люди перестали реагувати на сигнали повітряної тривоги. Українці дедалі рідше слідують до укриттів під час небезпеки. Заявляють, що втомилися ходити в укриття.

Втім, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук опублікував корисне відео, чому не можна ігнорувати повітряну тривогу. На кадрах 3D модель попадання ракети в житловий будинок.

Сподіваємося, після перегляду ви не ігноруватимете.

Не ігноруйте повітряну тривогу: відео

Може вас зацікавити – Харків'янка з розбомбленого будинку обматюкала путіна: дивіться відео