Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги
Каждая из этих ракет готова к применению. Поэтому украинцев просят не пренебрегать предупреждениями о воздушной опасности. Соответствующее видео с призывом опубликовало Оперативное командование "Юг".
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Как подчеркнули в ведомстве, враг продолжает сохранять угрозу нанесения ракетных и артиллерийских ударов по южным регионам на высоком уровне вероятности.
Предупреждения о воздушной опасности требуют оперативного и целесообразного реагирования,
– отметили в ОК "Юг".
Также обратились к украинцам со следующими советами:
- не подвергайте себя опасности;
- помните о минной угрозе;
- соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения;
- не распространяйте информацию о расположении, перемещении и действиях сил обороны;
- сохраняйте спокойствие и взвешенность.
Кроме того, сообщили, что в северо-западной части Черного моря, в готовности к нанесению ракетных ударов, находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", а также 2 вдк.
Какая ситуация на юге Украины: смотрите видео
Почему нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги
В последнее время люди перестали реагировать на сигналы воздушной тревоги. Украинцы все реже следуют в укрытия во время опасности. Заявляют, что устали ходить в укрытие.
Впрочем, представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук опубликовал полезное видео, почему нельзя игнорировать воздушную тревогу. В кадрах 3D модель попадание ракеты в жилой дом.
Надеемся, после просмотра вы не будете игнорировать.
Не игнорируйте воздушную тревогу: видео
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