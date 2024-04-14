Убытки больше чем в прошлом году: почему удары по энергосистеме Украины обойдутся дороже

Удары по украинской энергетике обойдутся для нашего бюджета значительно дороже чем в прошлом году. Только ДТЭК объявили о поражении на сумму около 230 миллионов долларов.

Почему убытки от ударов по энергетике больше

Владимир Омельченко рассказал для 24 Канала, что в основном разрушены мощности, которые не только выполняют функцию электрогенерации, но и одновременно балансируют энергетическую систему. Это, в частности, ТЭС и электростанции компании "Укргидронерго" – ДнепроГЭС.

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Ранее такая мощная станция, как ДнепроГЭС не разрушалась. К тому же в этот раз удары по энергетике были очень точными.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Почему? Потому что российским террористам удалось закупить соответствующее оборудование для ракет. Это же в основном элементная база иностранная, даже есть микросхемы компании "Интел". Ракеты баллистические на 80% созданы на элементной базе наших западных партнеров. И это тоже проблема, что несмотря на санкции, несмотря на обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, России удается закупать элементную базу для своих ракет.

Также Юрий Щедрин добавил в комментарии для 24 Канала, что сейчас не хватает нужного оборудования для восстановления поврежденных станций. Также есть сомнения относительно целесообразности восстановления этих энергообъектов.

Юрий Щедрин Эксперт по энергетике и экономике Дело не в средствах, а в оборудовании и сроках его поставки и целесообразности это делать. Если они это сделают, а их снова уничтожат – это деньги в землю. Средства можно привлечь от международных партнеров, взять кредит, это трудно, но это возможно. А вопрос не только в этом, вопрос в защищенности, в целесообразности и в технологических сложностях и сроках изготовления оборудования. Потому что даже если есть средства, никто не гарантирует, что его сделают через месяц, через полгода или даже через год.

Вопрос, успеет ли энергосистема восстановиться к отопительному сезону, очень тяжелый. Есть много факторов.

Это от нескольких месяцев до нескольких лет, потому что нет нужных трансформаторов, их надо изготавливать. И есть ли смысл восстанавливать ТЭС, потому что они были старые, неэкологичны и неэффективны. Строить что-то новое в таких условиях – это тоже очень большой вопрос. Поэтому надо будет формировать новый подход к энергии и как-то решать этот вопрос, потому что та энергетическая система, которая была до обстрелов, ее надо трансформировать,

– пояснил собеседник.

С 22 по 29 марта Россия обстреляла 7 теплоэлектростанций и 2 гидроэлектростанции.