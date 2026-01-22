Коллапс ближе, чем кажется: что тянет экономику России вниз

Экономика России сталкивается с комплексом внутренних и внешних проблем, среди которых – трудности в нефтяной и угольной отраслях. Но даже несмотря на это и военные расходы, по некоторым оценкам, экономика страны еще держится.

Какие проблемы есть в России сегодня?

О том, возможен ли экономический коллапс в России, в эксклюзивных комментариях 24 Канала рассказали эксперты.

Игорь Бураковский, экономист и председатель правления ИЭИ (Институт экономических исследований) говорит, что нет какой-то одной причины, которая привела Россию к экономическому кризису. Проблемы России обусловлены и внутренними, и внешними факторами. Все они имеют свои последствия.

Из этого так называемого "пакета проблем" можно выделить, бесспорно, проблемы с нефтью не только на внешнем рынке, но и на внутреннем. Ведь Россия имеет проблемы с переработкой нефти на НПЗ, учитывая успешные украинские атаки на эти объекты,

– отмечает Бураковский.

Также фиксируется сокращение нефтяной добычи. Скважины начали законсервировать и это отдельные средства. Когда нужно будет их расконсервировать – снова понадобятся немаленькие деньги. А проблемой в этом вопросе является отсутствие дешевых кредитов.

Экономист также отмечает, что угольная отрасль России – на грани. Там потеряли международные рынки, куда экспортировались значительные объемы продукции. Поэтому предприятия отрасли имеют серьезные проблемы с выплатой зарплат, а соответственно отсутствуют и налоговые поступления в местные бюджеты угольных регионов.

Сколько Россия тратит на войну против Украины?

В среднем РФ тратит на войну 213 миллиардов рублей в неделю (2,7 миллиарда долларов). Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Обратите внимание! По итогам 2025 года, военные расходы России выше запланированного уровня почти на 20%.

Эта сумма могла бы быть годовым бюджетом для крупного российского региона, однако российские власти продолжают увеличивать финансирование на войну в Украине. Речь идет даже о завышенных процентах.

Что еще известно об экономике России?

Основа экономики России – продажа газа и нефти, как собственных природных ресурсов. Так что часть из них – подсанкционные, экспорт происходит через теневой флот. В то же время в последнее время ряд танкеров попали под арест. Поэтому предполагается, что это создаст соответствующие последствия для экономики страны.

Кроме того, ожидается, что налоговая реформа 2026 года увеличит бюджет страны на 2,3 триллиона рублей. Однако на самом деле это может привести к росту инфляции и снижению уровня жизни для простых россиян.