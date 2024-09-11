Новый прогноз от Fitch: будет ли рост мировой экономики

Агентство Fitch обнародовало свежий прогноз по мировой экономике, обращая внимание на перспективы роста. Несмотря на нестабильность рынков и глобальные вызовы, эксперты агентства видят потенциал для постепенного восстановления экономических показателей.

Ожидать ли роста мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз роста мировой экономики на 2024 год, повысив его до 2,7% по сравнению с предыдущими ожиданиями в 2,6%, озвученными в июне, сообщает Интерфакс-Украина.

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В частности, по новому прогнозу, рост ВВП США в 2024 году составит 2,5%, что превышает предыдущий июньский прогноз в 2,1%. Также Fitch прогнозирует рост ВВП еврозоны: на 0,8% в этом году и на 1,5% в 2025 году.

Мы пересмотрели с повышением прогнозы экономического роста в США, Великобритании, Бразилии и России на этот год,

– отметили в агентстве.

Впрочем, в 2025 году рост мирового ВВП замедлится до 2,5%: эксперты ожидают снижения темпов экономического подъема в США до 1,6% в следующем году, ссылаясь на ослабление "бюджетного импульса" и вероятное постепенное сокращение роста расходов и доходов потребителей.

Цикл смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, наконец, начнется, однако базовая ставка в следующем году будет оставаться на уровне, который ограничивает экономическую активность, в связи с чем влияние снижения ставки на экономический рост будет незначительным,

– говорится в обзоре.

По экономике Китая, то согласно прогнозу агентства, она вырастет на 4,8% в 2024 году. Однако в 2025 году аналитики ожидают замедления темпов экономического роста до 4,5%, что связывают со снижением объемов экспорта.