Экономическое бронирование мужчин: Комитет Рады объявил о новых деталях мобилизации

В Украине точно реализуют идею экономического бронирования мужчин от мобилизации. Однако пока не известно, как именно это будет происходить.

Экономическое бронирование от мобилизации

Председатель комитета Рады Александр Завитневич заверил, что такое бронирование точно будет.

Читайте также Украина построит до 1 гигаватта маневренной генерации в 2024 году

В каком-то виде, я думаю, оно точно будет,

– сказал он.

Депутат от "Слуги народа" объяснил, что общество раскололось в вопросе экономического бронирования. Поэтому нужно сделать так, "чтобы мы не делили на бедных и богатых".

Но все равно какой-то баланс мы будем искать, потому что, еще раз повторюсь, фронта без тыла не бывает, и тыла без фронта не будет. Без нашей экономики, без налогов не будет, за что финансировать фронт,

– добавил политик.

Украина построит до 1 гигаватта маневренной генерации

В недавнем заявлении Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа", сообщил, что сейчас Рада обсуждает две предложенные модели экономического резервирования. Первая модель предусматривает налог на зарплаты, превышающие 35 000 гривен, тогда как вторая модель предусматривает введение системы квотирования по отраслям экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл намерения во время открытия Конференции по восстановлению Украины 2024.

Важным событием для энергетического сектора Украины стало то, что децентрализованная и маневренная газовая генерация была признана решающей для преодоления текущего дефицита энергии. Следующим этапом будет перевод генерации на водород с целью достижения сбалансированного снабжения "зеленой" энергии.

Страны Балтии окончательно отключатся от общей с Россией электросистемы 8 февраля 2025 года. А уже на следующий день – 9 февраля состоится подключение к европейской сети.