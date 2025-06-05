В НБУ назвали главный риск для экономического развития Украины

Экономика Украины остается чрезвычайно уязвимой. Война, погодные вызовы и международные торговые противоречия создают риски для ее развития, однако некоторые факторы наоборот могут иметь положительный эффект.

Что мешает экономическому развитию Украины

Скорость возвращения экономики к нормальным условиям функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий. Поэтому главным риском все еще остается полномасштабная война из-за потерь людей, территорий и производств, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу НБУ Андрея Пышного.

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В целом основные риски, вызванные войной, остаются неизменными:

дополнительные расходы из бюджета на оборону Украины;

дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической;

рост дефицита рабочей силы;

увеличение миграции, что негативно влияет на рынок труда.

Также существуют глобальные международные риски, в частности торговые войны. До сих пор торговые войны не влияли на экономику Украины и даже частично поддерживали ее благодаря снижению цен на нефть.

Заметьте! Обострение торговых противостояний грозит ослаблением мировой экономики, что может осложнить международное финансирование.

Как погодные условия этой весной повлияли на урожай Кроме войны, весомый риск для экономического развития Украины в этом году – негативное влияние погодных условий. Он может быть больше, чем оценивается сейчас, заметил Пышный.

Что наоборот будет способствовать развитию экономики

Несмотря на ряд факторов, которые имеют негативный эффект на экономику Украины, в НБУ не исключают вероятность положительных сценариев для развития украинской экономики.

Они связаны прежде всего с усилением финансовой поддержки партнеров, в частности за счет использования российских активов, и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины,

– добавляет Пышный.

Важно! Положительным для украинской экономики может быть также ускорение евроинтеграции Украины и восстановления энергетических объектов.