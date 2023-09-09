Как сэкономить электроэнергию при использовании бойлера

Значительное количество украинцев пользуется бойлером. Это устройство нагревает воду и позволяет комфортно купаться и стирать в любое время.

Как экономно использовать бойлер

Бойлер – это одно из самых энергозатратных технических средств в доме. Согласно статистике, семья из 3 человек может потратить до 200 киловатт-часов при использовании этого устройства.

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Первоначально нужно правильно выбрать бойлер. Выбирая большое устройство, вы получите большие затраты. Обязательно обратите внимание на класс его эффективности, он должен быть А/А+ или выше.

Оптимально, на семью из 2-3 человек выбрать бойлер 50 – 60 литров.