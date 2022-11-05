Как платить за электроэнергию вдвое меньше

Для того чтобы затраты на электроэнергию были меньше, людям советуют перейти на ночное потребление света и установить разумные счетчики, а именно двухзонный.

Для чего устанавливать многофункциональный счетчик и как платить меньше света, объясняют журналисты Экономики 24.

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Что означает ночной тариф

Двухзонный счетчик предусматривает расчет за день электроэнергии за день – от 7 утра до 23 часов, и за ночь – с 23 по 7 утра.

Преимущество ночного тарифа – за него нужно платить меньше. Таким образом, с 23 часов вечера и до 7 утра за электроэнергию платится вдвое меньше, чем по обычному тарифу.

Тарифы на электроэнергию для населения:

те, что поживают в месяц до 250 киловатт в час – 1,44 гривны за 1 киловатт.

поживают в месяц до 250 киловатт в час – свыше 250 киловатт в час — 1,68 гривны за 1 киловатт.

Как установить двухзонный счетчик

Установить многотарифный счетчик можно следующим образом:

написать заявление для подключения в местной энергопоставляющей компании. Можно это осуществить в своем персональном кабинете на сайте облэнерго;

приобрести устройство, желательно сделать это в специализированном магазине;

запрограммировать устройство, отдав его в компанию, где писали заявление на подключение. После этого получить акт;

оплатить услуги по замене счетчика и договориться о дате и времени установки.

По мнению эксперта по ЖКХ Олега Попенко, с которой он поделился с 24 каналом, из-за того, что в Украине выключают свет не только днем, но и ночью, преимущество двухзонного счетчика в такие моменты теряется.

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Стоит ли устанавливать трехзонные счетчики

Обратите внимание, что часто европейцы используют не двухзонные, а трехзонные счетчики. Следовательно, во время пиковой нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) – тариф на 50% больше действующего. Во время полупиковой нагрузки (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) — по действующему тарифу, а в ночное время (с 23:00 до 07:00) — по тарифу, который на 60% меньше действующего.

Что делать, если исчезнет свет

запастись высококалорийными запасами продуктов и воды, в случае отключения света;

Не забывать о павербанках;

А если их нет, то использовать альтернативу: можно заряжать телефон от портативного компьютера, когда они отключены от сети;



Как подготовиться к отсутствию света / Инфографика 24 канала

Как правильно экономить электроэнергию:

На выходные, если разрешает погода, не оставайтесь дома, чтобы не использовать бытовые электрические приборы;

Стоит много готовить сразу на несколько суток, чтобы каждый день не использовать электроприборы. К примеру, приготовить пищу в 11 вечера на 3 – 4 дня;

Пользоваться правилом: одна лампа плюс один прибор одновременно. То есть если работает духовка – не включаем тогда чайник, фен или утюг, а если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку;



Как разумно использовать энергоемкие приборы / Инфографика 24 канала