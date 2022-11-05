Для чого встановлювати багатофункціональний лічильник та як платити менше за світло, пояснюють журналісти Економіки 24.
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Що означає нічний тариф
Двозонний лічильник передбачає розрахунок за день електроенергії за день – від 7 ранку до 23 години, та за ніч – з 23 по 7 ранку.
Перевага саме нічного тарифу – за нього потрібно платити менше. Таким чином з 23 години вечора й до 7 ранку за електроенергію платиться вдвічі менше, ніж за звичайним тарифом.
Тарифи на електроенергію для населення:
- ті, що споживають на місяць до 250 кіловат на годину – 1,44 гривні за 1 кіловат.
- ті, що понад 250 кіловат на годину — 1,68 гривні за 1 кіловат.
Як встановити двозонний лічильник
Встановити багатотарифний лічильник можна за таким способом:
- написати заяву для підключення в місцевій енергопостачальній компанії. Можна це здійснити у своєму персональному кабінеті сайті обленерго;
- придбати пристрій, бажано зробити це в спеціалізованому магазині;
- запрограмувати пристрій, віддавши його у компанію, де писали заяву на підключення. Після цього отримати акт;
- сплатити за послуги із заміни лічильника та домовитися про дату і час встановлення.
На думку експерта з ЖКГ Олега Попенка, з якою він поділився з 24 каналом, через те, що в Україні вимикають світло не тільки вдень, але й вночі, перевага двозонного лічильника у такі моменти втрачається.
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Чи варто встановлювати трьохзонні лічильники
Зверніть увагу, що часто європейці використовують не двозонні, а трьохзонні лічильники. Відтак, у час пікового навантаження (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) – тарифу на 50% більший від діючого. У час напівпікового навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00) — по діючому тарифу, а в нічний час (з 23:00 до 07:00) — по тарифу, який на 60% менший від діючого.
Що робити, якщо зникне світло
- Запастися висококалорійними запасами продуктів та води, у разі вимкнення світла;
- Не забувати про павербанки;
- А якщо їх не має, то використовувати альтернативу: можна заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;
Як підготуватися до відсутності світла / Інфографіка 24 каналу
Як правильно економити електроенергію:
- На вихідні, якщо дозволяє погода, не залишайтеся вдома, для того, щоб не використовувати побутові електричні прилади;
- Варто багато готувати одразу на декілька діб, аби щодня не використовувати електро прилади. До прикладу, приготувати їжу об 11 вечора на 3 – 4 дні;
- Користуватися правилом: одна лампа плюс один прилад одночасно. Тобто якщо працює духовка – не вмикаємо тоді чайник, фен чи праску, а якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту, чи духовку;
Як розумно використовувати енергоємні прилади / Інфографіка 24 каналу