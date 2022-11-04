Про це він заявив у своїй промові під час ухвалення державного бюджету на наступний рік.

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Нагадуємо, з 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, складає 4,8 мільйона. Це співвідносно з населенням кількох великих обласних центрів.

Скільки виділять коштів на допомогу ВПО

За словами Шмигаля, від початку повномасштабної війни Україна формує продовольчі набори, які місцева влада розподіляє серед переселенців та мешканців прифронтових громад.

Сьогодні ухвалимо рішення, що дозволить прискорити процес роздачі цих продуктів. А також дозволить пріоритетно видавати продуктові набори тим ВПО, які мають право на допомогу від держави та міжнародних організацій. Окрім того, компенсуємо пекарям вартість послуг із випікання хлібобулочних виробів шляхом частини продукції, яку вони переробляють. Таким чином на прифронтових територіях бізнес працюватиме і люди будуть із хлібом,

– каже прем'єр-міністр.

Крім цього, з резервного фонду виділять понад 34 мільйони гривень компенсації державним та комунальним закладам за безоплатне розміщення переселенців. Це дозволить їм розрахуватися за комунальні послуги й далі приймати ВПО.

Наразі по всій Україні понад 2 тисячі закладів відкрили свої двері для 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни держава компенсувала їм понад 459 мільйонів гривень витрат на оплату комунальних послуг.

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Допомога тим, хто повернувся з полону

Вчора, 3 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула 107 наших захисників, серед яких бійці з "Азовсталі".

На жаль, ще багато українців залишається в руках ворога. Щоденно працюємо над їх визволенням. Соціальне забезпечення тих, хто вже повернувся, і рідних тих, хто досі в полоні, — наш пріоритет,

– наголосив Денис Шмигаль.

Відтак, Уряд виділить 107,5 мільйона гривень для виплат одноразової грошової допомоги тим, хто повернувся з полону.