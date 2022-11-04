Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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На що спрямований законопроєкт

Даний законопроєкт має намір забезпечити захист економічних та внутрішніх інтересів України, а саме фінансову систему. Таким чином, проводитиметься моніторинг осіб на наявність громадянства Росії та/або підтримки збройної агресії проти України.

Крім того, за словами нардепа Олексія Гончаренка, передбачається:

розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами країни-агресорки та діяльність, яких пов’язана з нею.

встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з Росією.

Важливим є те, що законопроєкт розроблено на виконання норм Директиви (ЄС) 2015/849 та стандартів FATF, імплементацію яких передбачено Угодою про асоціацію,

– додає Данило Гетманцев.

Історія фінмоніторингу

Нові правила фінмоніторингу почали діють в Україні ще 28 квітня 2020 року. Головною метою закону було наблизити законодавство України до світових та європейських стандартів у виявленні незаконних коштів на рахунках українців.

Які фінансові операції були під пильним наглядом:

операції із готівкою,

операції, котрі є нетиповими для їх клієнтів,

операції на суми від 400 тисяч гривень. Раніше граничною сумою, стосовно якої повинен здійснюватися фінансовий моніторинг, було 150 тисяч гривень,

перекази, які здійснюють за участю фізичних осіб, котрі грають провідну роль у житті країни, наприклад, чиновники, нардепи,

операції підприємців, що відкрили ФОП менше, ніж три місяці тому, а також юридичних осіб.

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Заморожені російські активи

Євросоюз шукає способи передачі заморожених російських активів на відбудову України. Проте все хочуть зробити в межах законодавства, тому на це йде так багато часу.

Мова йде про 300 мільярдів доларів, які заморозили ЄС, США та інші союзники після вторгнення Росії. Передадуть Україні лише ті активи, що країна-агресорка тримала в Європі.

Щодо російських резервів в США – поки незрозуміло. Ще весною міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що такий крок це "не щось, що легально дозволено в США".