Яку суму втратив Ахметов через війну

У 2021 році статки Ріната Ахметова становили 7,6 мільярда доларів. Натомість у 2022 році вони знизились до 4,2 мільярда доларів. Майже удвічі.

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Олігарх за час війни втратив найбільше з-поміж великих бізнесменів зі списку Forbes. Крім цього, зараз він знаходиться на 687 місці у списку найбагатших людей у світі. Цікаво, що минулого року він знаходився на 327 місці.

Головні втрати олігарха

Головним активом Ріната Ахметова була металургійна група "Метінвест". На заводах виробляли до 40% української металопродукції. Сюди входили "Азовсталь" та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Це два найбільші металургійні комбінати, які зараз знаходяться в окупованому Маріуполі.

Зауважмо, у підземеллях "Азовсталі" перебували чимало українських цивільних та військових, які обороняли місто впродовж майже трьох місяців.

"Азовсталь" після боїв та масових атак росіян повністю зруйнована. А збитки від втрати обох комбінатів складають від 17 до 20 мільярдів доларів.

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Медіабізнес

У липні 2022 року олігарх Рінат Ахметов вирішив відмовитися від ліцензій каналів, онлайн ЗМІ, друкованих видань та інших дозволів на користь держави, які входили "Медіа групи Україна".

Це рішення олігарх пояснив законом про олігархів, хоча себе таким Ахметов не вважає.

Проте цей медіабізнес, як виявилося, був збитковим – консолідовані втрати медіахолдингу за минулий рік становлять 936 мільйонів гривень.