Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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На что направлен законопроект

Данный законопроект намерен обеспечить защиту экономических и внутренних интересов Украины, а именно финансовую систему. Таким образом, будет проводиться мониторинг лиц на наличие гражданства России и поддержки вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, по словам нардепа Алексея Гончаренко, предполагается:

расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами страны-агрессорки и связанных с ней деятельностью.

установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с Россией.

Важно то, что законопроект разработан во исполнение норм Директивы (ЕС) 2015/849 и стандартов FATF, имплементация которых предусмотрена Соглашением об ассоциации,

– добавляет Даниил Гетманцев.

История финмониторинга

Новые правила финмониторинга начали действовать еще 28 апреля 2020 года. Главной целью закона было приблизить законодательство Украины к мировым и европейским стандартам в выявлении незаконных средств на счетах украинцев.

Какие финансовые операции были под пристальным наблюдением:

операции с наличными,

операции, нетипичные для их клиентов,

сделки на суммы от 400 тысяч гривен. Раньше предельной суммой, по которой должен осуществляться финансовый мониторинг, было 150 тысяч гривен,

переводы, которые осуществляют с участием физических лиц, играющих ведущую роль в жизни страны, например, чиновники, нардепы,

операции предпринимателей, открывших ФЛП менее трех месяцев назад, а также юридических лиц.

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Замороженные российские активы

Евросоюз ищет способы передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Однако все хотят сделать в рамках законодательства, поэтому на это уходит так много времени.

Речь идет о 300 миллиардах долларов, которые заморозили ЕС, США и другие союзники после вторжения России. Передадут Украине только те активы, которые держала страна-агрессорка в Европе.

Что касается российских резервов в США – пока неясно. Еще весной министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что такой шаг это "не то что легально разрешено в США".