Серьезный вызов для Европы

Международное энергетическое агентство предупредило Европу о возможных рисках дефицита природного газа в следующем году.

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Когда мы смотрим на последние тенденции и вероятное развитие событий на мировом и европейском газовых рынках, мы видим, что в следующую зиму Европа столкнется с еще более серьезным вызовом.

– сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Именно поэтому агентство просит правительства стран Европы принять меры для ускорения повышения энергоэффективности и внедрения возобновляемых источников. Кроме того, такие действия будут предшествовать переходу на чистую энергию.

Сколько потеряет Запад

Европа может столкнуться с разрывом между спросом и предложением на 30 миллиардов кубометров природного газа при заполнении газохранилищ в 2023 году. Это станет возможным, если Россия прекратит все трубопроводные поставки.

Потенциальный дефицит может составлять около половины газа, необходимого для заполнения хранилищ до начала отопительного сезона 2023 – 2024 годов.

Организация добавила: очень маловероятно, что Россия поставит еще 60 миллиардов кубометров трубопроводного газа в 2023 году. Российские поставки в Европу могут полностью остановиться.

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Экспорт российского газа рухнул

В январе – октябре этого года российский "Газпром" добыл меньше газа – 344 миллиарда кубометров газа. Это на 18,6% (на 78,8 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом году.

Снижение потребления газа в Европейском Союзе явилось ключевым фактором сокращения спроса на российский газ. Доля ЕС в уменьшении спроса на кровавое топливо составила 85% или 36 миллиардов кубометров.

По процентному соотношению Европа сократила потребление российского газа с начала полномасштабной войны с 40 до 7%.