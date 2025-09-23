Из-за миграции Беларусь теряет до 4,6 миллиардов долларов ежегодно
- За последние пять лет около 5% населения Беларуси выехало за границу, что привело к потере 4–4,6 миллиардов долларов ежегодно.
- Дефицит кадров, особенно в возрасте до 44 лет, значительно повлиял на ИТ-сектор и демографическую ситуацию в Беларуси.
За последние пять лет около 5% населения Беларуси выехало за границу. если бы эти люди остались, они бы могли бы ежегодно создавать добавленную стоимость в размере 4–4,6 миллиардов долларов.
Что известно об убытках от миграции в Беларуси?
Из страны выехали в основном молодые специалисты, семьи с детьми и высококвалифицированные кадры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Их отсутствие усиливает кадровый дефицит и тормозит экономический рост в Беларуси. Так, за пределами страны работает не менее 400 000 белорусов, из них около 250 000 постоянно проживают в ЕС.
В России белорусы составляют незначительную часть трудовых мигрантов, или около 124 000 человек, что значительно меньше, чем выходцев из Центральной Азии. В то же время в Польше на конец 2024 года социальные взносы платили более 130 000 граждан Беларуси.
Отток кадров особенно ударил по ИТ-сектору, а также обострил демографические проблемы. Основная часть мигрантов – люди в возрасте до 44 лет, то есть в наиболее продуктивном и репродуктивном возрасте. Только в Польше более 20 000 белорусов с правом постоянного проживания – несовершеннолетние,
– пишут в разведке.
Попытки компенсировать дефицит рабочей силы привлечением иностранцев пока безрезультатны: в первом квартале 2025 года в стране работало лишь около 60 000 иностранцев (1,5 % занятого населения).
Поэтому, если бы белорусы, выехавшие, оставались в стране, они могли бы ежегодно создавать добавленную стоимость в размере 4–4,6 миллиардов долларов.
Какие проблемы присутствуют на рынке труда и в сфере бизнеса в России и Беларуси?
В России начали экономить на рабочих. Во II квартале 2025 года 30% российских компаний решили экономить на персонале, увеличив это число с 18% в начале года и 9% в конце 2024-го. Долги по выплате зарплат выросли на 25% за июль, свидетельствуя о структурном кризисе и уменьшении ресурсов для поддержания занятости.
Военные заводы в России также переживают кризис. Они сократили найм до минимума с 2022 года, а зарплаты упали впервые с момента полномасштабного вторжения. К августу 2025 года спрос на новые кадры в ВПК России упал до рекордно низкого уровня.
Регионы Беларуси также страдают из-за сокращения промышленности. За первые восемь месяцев 2025 года промышленное производство в Беларуси сократилось на 0,8%, с наибольшими потерями в Витебской (4,2%) и Гомельской (2,7%) областях. Белорусская промышленность испытывает трудности из-за сокращения спроса на российском рынке, закрытия польской границы и ограничения экспорта в ЕС.